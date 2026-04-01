Apple на 50 г.- ако компанията беше държава, щеше да е по-голяма от Индия и Китай

Историята на един технологичен гигант, роден в гараж

Apple е основана през 1976 г. от Стив Джобс, Стив Возняк и Роналд Уейн в гараж в Калифорния. Първият им продукт е компютърът Apple I, сглобен на ръка. През 80-те години Apple постига голям успех с компютъра Macintosh, който въвежда графичен интерфейс и мишка за масовия потребител.

По целия свят около 2,8 милиарда души притежават iPhone или друго устройство на Apple, което съответства на приблизително 27 процента от населението на планетата. Ако компанията беше държава, тя би имала повече „жители“ от Индия или Китай, пише в свой анализ австрийската агенция АПА, цитиран от БТА.

И дори 50 години след основаването ѝ на 1 април 1976 г. не се очертава край на нейния успех. Концернът продава около 220 милиона iPhone устройства годишно, което означава, че на всеки 90 секунди в касата му постъпват около 1 милион долара.

Началото на компанията е поставено при необичайни обстоятелства. Основателите Стив Джобс и Стив Возняк вероятно никога не биха се срещнали без намесата на Бил Фернандес, който е съученик на Джобс и съсед на Возняк. По негова инициатива двамата се запознават, когато Джобс е на 15 години, а Возняк – почти с пет години по-възрастен.

Първият им съвместен проект – т.нар. Blue Box почти ги изправя пред наказателно преследване. С устройството те успяват да манипулират телефонната система на САЩ и да провеждат безплатни разговори по целия свят. За Возняк това е техническо предизвикателство, докато Джобс още тогава разпознава търговския потенциал. След като едва не са заловени от полицията, двамата прекратяват тази дейност.

Скоро след това се насочват към разработването на персонален компютър. По онова време компютрите са големи и недостъпни за масовия потребител. Возняк успява сам да създаде компютър с наличните тогава чипове – Apple I, който се смята за първия персонален компютър. Джобс вижда възможност за бизнес и започва да го предлага на пазара.

Самият Возняк по-късно заявява, че не е целял да създаде компания, а просто да сподели идеите си с други инженери. Джобс обаче настоява за комерсиализация. Първоначално Возняк предлага проекта на работодателя си Hewlett-Packard, но компанията не проявява интерес.

Първият сериозен тласък идва от поръчка на магазина Byte Shop в Маунтин Вю, чийто собственик Пол Терел заявява готовност да купи 50 компютъра по 500 долара. Това позволява на Джобс и Возняк да закупят компоненти на кредит и да започнат производство в гаража на родителите на Джобс.

На 1 април 1976 г. е основана Apple Computer Company. В компанията участва и третият съосновател Рон Уейн, който обаче се оттегля само дни по-късно, притеснен от финансовия риск. Срещу 800 долара той продава дела си – решение, което впоследствие му струва милиарди.

След като Apple I се предлага като комплект за сглобяване, двамата основатели осъзнават, че бъдещето е в готовите устройства. С Apple II тази идея се реализира – компютър с вградена клавиатура и по-достъпен за масовия потребител дизайн. През годините от този модел са продадени около 6 милиона бройки, а през 1980 г. компанията успешно излиза на борсата.

През 1984 г. Apple представя Macintosh – компютър с графичен интерфейс за масовия пазар. Въпреки технологичния пробив първоначално продажбите са ограничени. Вътрешни конфликти водят до напускането на Джобс през 1985 г. след сблъсък с главния изпълнителен директор Джон Скъли.

След оттеглянето на Джобс компанията навлиза в труден период. Проблеми с продуктите, маркетинга и производството водят до натрупване на непродадени стоки. Опитите за иновации, като устройството Apple Newton, не постигат успех. През 1995 г. компанията отчита загуба от 69 милиона долара и се оказва на ръба на фалита, под натиска на операционната система Windows 95.

Обратът настъпва със завръщането на Джобс в края на 90-те години. Той опростява продуктовата линия и привлича ключови фигури като дизайнера Джони Айв и специалиста по логистика Тим Кук. С тяхна помощ компанията стабилизира операциите и създава нови успешни продукти.

През 2001 г. е представен iPod, който се превръща в най-успешния продукт на компанията в следващите години. Истинската революция обаче идва през 2007 г. с iPhone – устройство, което комбинира телефон, музикален плейър и интернет комуникация в едно.

От 2009 г. iPhone се превръща в най-продавания продукт на Apple, а компанията се утвърждава като лидер в мобилните технологии. Джобс не доживява пълния размах на този успех – той умира през 2011 г. след дългогодишно заболяване.

След неговата смърт ръководството поема Тим Кук, който разширява бизнеса и увеличава пазарната стойност на компанията до около 4 трилиона долара. Под негово управление Apple развива собствена чип технология, създава нови продуктови категории като Apple Watch и AirPods и разширява значително услугите си.

Въпреки стабилното развитие пазарът очаква следващата голяма иновация. Опитите в нови области като пространствените изчисления с Vision Pro засега не оправдават напълно очакванията, но показват стремежа на компанията да запази лидерската си позиция в технологичния сектор.

