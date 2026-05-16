„Троянският кон“ е в джоба ви? Защо USB устройствата са кошмарът на сигурността

Киберсигурност

Айлин Дрикова

Даниел Бурнечи от OPSWAT обяснява защо файловете са най-пренебрегваната входна точка в сигурността

В модерната киберсигурност „периметърът“ вече не е само firewall и мрежова граница. Истинската входна точка са файловете, които са изпращани през имейл, USB, облачни услуги, външни доставчици и посетители. Ако един файл влезе непроверен, той може да заобиколи всички останали защити. Това е централната теза в уъркшопа на Даниел Бурнечи (Daniel Burneci) от OPSWAT, по време на конференцията InfoSec 2026. Според него защитата трябва да започва от файла.

Вярваме на файловете повече отколкото трябва?

В света на киберсигурността дълго време властваше една романтична представа, че организацията е крепост, а дигиталната граница (firewall) е нейната непробиваема стена. Но днес Даниел Бурнечи от OPSWAT разбива този мит. Според него „периметърът“ в класическия му вид вече не съществува. Истинската входна точка за атака не е дупка в мрежата, а всеки един файл – този в имейла ви, онзи на „случайното“ USB в джоба на посетителя или документът, свален от облака.

Ако един файл влезе непроверен, той е като „Троянски кон“, който заобикаля и най-скъпите защити. Ето как Бурнечи предлага да променим правилата на играта.

Капанът на доверието

Бурнечи често дава пример от собствената си практика като консултант. Влизайки в строго охранявани индустриални обекти, той носел със себе си външен диск. Но ще се запитате какво е странното тук? Почти никой не го питал какво има на него. В най-добрия случай машините вътре имали антивирусна програма, а в най-лошия – дори това липсвало.

„Физическият достъп, комбиниран с безкритично доверие към носителя, е огромна пробойна,“ обяснява той. Изводът е прост: периметърът ни е широко отворен, докато позволяваме на файловете да влизат свободно.

Да „обезоръжиш“ документа, преди да го прочетеш

Тук идва най-интересната част от стратегията на OPSWAT, а именно технологията CDR (Content Disarm and Reconstruction). Вместо просто да сканира файла и да гадае дали е „добър“ или „лош“, системата действа радикално.

Представете си, че получавате Word документ. CDR системата го разглобява на съставните му части, премахва всичко, което изпълнява активен код (макроси, скриптове, вградени обекти) и след това сглобява файла наново. Резултатът? Получавате чист документ със същото оформление и текст, но без никаква възможност в него да е скрит зловреден софтуер. Файлът става безопасен по дефиниция.

Бързина срещу тежка артилерия

Класическите „пясъчници“ (sandboxes), в които се тестват подозрителни файлове, са тромави. Те изискват виртуални машини, които „изяждат“ време и ресурси. Бурнечи описва нов подход – емулация на среди (например PowerShell), която работи десетки пъти по-бързо. Вместо да чакате минути или часове, получавате анализ за секунди. Това позволява на бизнеса да обработва хиляди файлове в реално време, без да спира работния процес.

Краят на „дивото“ USB

Дори да имате скенер на входа на предприятието, проблемът остава: посетителят все още държи USB устройството в ръката си и може да го включи във всяка машина.

Новият модел на OPSWAT предлага нещо по-умно - USB-то остава на входа.

Файловете се сканират централно. 3. Посетителят получава уникален код. Вътре в обекта той достъпва само одобрените и вече пречистени файлове чрез този код. Така контролът е върху информацията, а не върху физическото устройство. Още по-добре? Качване на файловете предварително в облачен портал, така че посетителят да влиза с празни ръце, а файловете му вече да го чакат „пречистени“ вътре.

Дигиталната „еднопосочна улица“

За най-критичните зони – там, където се управляват ток, вода или секретни данни – Бурнечи препоръчва т.нар. data diodes. Това са хардуерни устройства, които физически позволяват на данните да се движат само в една посока. Едната страна само предава, другата само приема. Няма софтуерна вратичка, няма риск от изтичане на информация назад. Това не е просто правило в настройките – това е закон на физиката.

Новият модел на сигурност превръща всеки фaйл в малък, самостоятелен периметър. Чрез комбинация от CDR, светкавичен анализ и строг контрол върху физическите носители, организациите могат най-накрая да спрат да се страхуват от „отворената врата“. Защото когато всеки фaйл е проверен и обезоръжен, рискът просто няма къде да се скрие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

