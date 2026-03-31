Безопасно ли е да зареждате телефона си през нощта? Ето какво казват експертите

Няколко съвета за безопасно зареждане

Преди имаше правило, че оставянето на телефона на зарядното устройство за една нощ уврежда батерията. Дизайнът на съвременните устройства обаче е значително подобрен, за да се минимизират щетите, които постоянното зареждане може да причини.

Вероятно вече сте чували предупреждения, че зареждането на телефона ви през нощта, било то чрез кабел или безжично зарядно, може да повреди батерията. Но доколко е вярно това? Дали е реална опасност или просто пореден мит?

Най-простият отговор е, че можете да оставите телефона си да се зарежда за една нощ, стига да знаете няколко важни подробности.

Днес това не е толкова голям проблем, колкото беше преди. От около 2010 г. насам производителите инсталират в телефоните специални чипове за управление на захранването, които автоматично намаляват потока на електроенергия, когато батерията достигне 100 процента. Тези чипове, известни като PMIC (интегрални схеми за управление на захранването), започват да се появяват в средата на 2000-те години, а по-късно стават стандартни в почти всички смартфони, пише Nova.rs.

Когато са интегрирани в устройство, тези чипове контролират зареждането на батерията, режимите на заспиване и събуждане на системата, както и захранването на различни компоненти, като дисплея, процесора и паметта. По този начин те оптимизират консумацията на енергия и удължават живота на батерията. Те също така предотвратяват прегряване, което минимизира риска от пожар.

Въпреки това, дори тази технология не може да направи всичко сама . Как използвате устройството си също е важно. Най-добрият начин да запазите батерията си е да я държите заредена между 30 и 80 процента. Това намалява химическото и термичното натоварване на литиево-йонните клетки. На практика това означава, че не е необходимо да зареждате телефона си напълно всяка вечер, но е добра идея да го зареждате периодично през деня, по по-контролиран начин.

Също така е важно къде оставяте телефона си, докато се зарежда. Държането му под възглавница, одеяло или близо до източник на топлина може да доведе до повишаване на температурата, което води до по-бързо изтощаване на батерията.

Чипът за управление на захранването работи правилно само ако използвате оригиналното зарядно устройство или сертифициран заместител. Евтините и непроверени зарядни устройства могат да заобиколят механизмите за сигурност и да представляват риск.

Ето защо е важно да се използват зарядни устройства със съответните сертификати. В Европа това е маркировката CE.

Обърнете внимание на мощността на зарядното устройство. За повечето телефони от 18 до 30 вата са достатъчни за бързо зареждане, докато по-новите модели могат да поддържат от 45 до 65 вата. По-старите и по-слаби зарядни устройства с много ниска мощност, както и изключително мощните зарядни устройства, трябва да се избягват, ако телефонът ви не ги поддържа, пише Wired.

Освен това се препоръчва да активирате опцията за оптимизирано зареждане на устройства с iOS или Android. Тази функция забавя зареждането през нощта и поддържа батерията между 80 и 90 процента, като я зарежда до 100 процента само преди сутринта.

Ако е възможно, още по-добре е да изключите телефона си от зарядното устройство, когато е над 90 процента. Това е особено важно за по-стари устройства, които са склонни да се нагряват по-лесно по време на зареждане.

Зареждането през нощта не е толкова голям проблем, колкото беше преди, но начинът, по който го правите, все още има голямо значение.