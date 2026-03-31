Instagram пуска „режим бивша“: Вече можеш да гледаш сторита инкогнито

Безплатна ли ще бъде новата функция?

Тежка раздяла? Instagram може да направи забравянето на бившия още по-трудно. Платформата разработва нов абаномент, който дава няколко нови възможности на потребителите. Една нова функция е да могат да гледат Story на друг потребител в режим „инкогнито“ – без името им да се появява в списъка с гледания.

Както в живота, така и в социалните мрежи безплатен обяд няма. Ако искате да се възползвате от тези функции ще трябва да заплатите съответната сума.

Допълнителни привилегии

Абонаментът предвижда и създаване на аудитории отвъд списъка „Близки приятели“, както и удължаване живота на Story с още 24 часа. Stories в Instagram по правило са снимки и видеа, които изчезват след денонощие, а създателят вижда кой ги е гледал.

„Нашата надежда от тези тестове е да разберем какво е най-ценно за хората в един набор от премиум функции“, заяви говорител на Instagram в позиция до Bloomberg.

Къде и на каква цена

TechCrunch първа съобщи за теста и уточни, че Instagram предлага абонамента в Мексико, Япония и Филипините срещу приблизително 1–2 долара на месец.

По-широката стратегия на Meta

През последните години Meta експериментира с различни платени продукти, опитвайки се да диверсифицира приходите си отвъд основния рекламен бизнес.

През 2023 г. компанията пусна Meta Verified – абонаментна услуга за създатели на съдържание и бизнес акаунти, която помага за защита от имитации и изграждане на доверие. Verified има четири нива, като най-скъпото струва 500 долара месечно.

Сред останалите предложения са абонамент без реклами за потребителите в Европейския съюз и месечна услуга, която дава на феновете достъп до ексклузивно съдържание от любимите им създатели.

Конкурентният пейзаж

Snapchat, X, YouTube и LinkedIn също въведоха премиум нива, които отключват допълнителни функции за платилите потребители, за да допълват рекламните приходи и да осигурят по-предвидими постъпления.