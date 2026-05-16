Това са най-добрите дестинации за самостоятелно пътуване в Европа

От наблюдение на китове на Азорските острови до каякинг сред норвежките фиорди – това са част от самостоятелните приключения, които си заслужава да бъдат планирани. Решението да пътувате сами изисква смелост, но щом вече сте направили тази крачка, възможностите пред вас стават почти безкрайни.

Някои пътешественици търсят среща с дивата природа и мечтаят да видят мечки и вълци в естествената им среда, докато други предпочитат планински преходи и лодки в Италия. Ако все още се колебаете къде да отидете, е Еuronews съобщава за класация с най-добрите дестинации за самостоятелни приключенски пътувания в Европа тази година. Всяка дестинация е оценявана по различни критерии, сред които Глобалният индекс на мира, средната цена за хранене, биоразнообразието и броят на туристическите маршрути. В анализа са включени и експертни мнения, както и тенденциите при резервациите на клиентите.

Италия остава сред най-предпочитаните места за приключения. Освен плажовете, пицата и пастата, страната предлага впечатляващи природни маршрути. Доломитите са особено популярни сред туристите, а 125-километровият маршрут Alta Via 1 е мечта за мнозина. Любителите на силните усещания могат да изпробват и виа фератите в района. За почитателите на дивата природа Апенините и Националният парк Абруцо, Лацио и Молизе предлагат възможност за среща с мечки, вълци и диви кози.

Португалия също впечатлява с приключенски възможности, особено на Азорските острови и Мадейра. Азорите предлагат разнообразни пешеходни маршрути, както и гмуркане и наблюдение на китове. В Мадейра посетителите могат да се насладят на множество туристически пътеки, а за по-екстремните пътешественици има активности като каньонинг и коустийринг.

Испания и Норвегия също попадат сред водещите предложения. В Испания, освен популярния Камино де Сантяго, могат да бъдат открити маршрути като Каминито дел Рей, Гарганта де лос Инфиернос и Ками де Ронда. Норвегия пък предлага приключения през цялата година – от каране на кучешки впрягове, снегоходки и ски през зимата до каякинг сред фиордите и преходи под полунощното слънце през лятото.