В Швейцария са ти нужни 3 работни дни, за да си купиш iPhone 17 Pro

През 2025 г. покупката на най-новия iPhone 17 Pro изглежда коренно различно в зависимост от това къде живеете и работите. Макар крайната пазарна цена на устройството да е сходна в много развити държави, реалната му „цена“ за потребителите се измерва най-точно не в пари, а в работно време.

Швейцария: технологии, достъпни за дни

В Швейцария на един работещ са му нужни едва около три пълни работни дни – приблизително 24–25 часа труд при средно възнаграждение, за да си позволи iPhone 17 Pro. Това поставя страната сред световните лидери по т.нар. work-to-buy ratio – показател, който сравнява колко труд е необходим за покупката на даден продукт.

Основната причина е ясна: изключително високите средни заплати, които значително изпреварват цените на масовите потребителски технологии.

Канада: повече усилия при сходна цена

За сравнение, в Канада – също богата и стабилна икономика – същият смартфон изисква около пет пълни работни дни доход. Разликата от два допълнителни дни труд е съществена и показва, че дори между развити държави покупателната способност може да варира значително.

Какво всъщност определя достъпността

Тези разлики не се дължат толкова на самите цени на продуктите, колкото на:

нивата на средните доходи

структурата на заплащането

общата производителност на икономиката

Когато заплатите растат по-бързо от цените, високотехнологичните продукти стават по-достъпни, дори ако номинално изглеждат „скъпи“.

Извод за бизнеса и потребителите

За бизнеса този тип сравнения са важен индикатор за покупателна способност, пазарен потенциал и ценова стратегия. За потребителите – напомняне, че реалната стойност на парите не е универсална, а силно зависима от икономическата среда.

В крайна сметка, това което в една държава е покупка „за няколко дни работа“, в друга може да изисква значително по-голям личен и финансов компромис – дори когато става дума за един и същ продукт.

