В Швейцария са ти нужни 3 работни дни, за да си купиш iPhone 17 Pro

През 2025 г. покупката на най-новия iPhone 17 Pro изглежда коренно различно в зависимост от това къде живеете и работите. Макар крайната пазарна цена на устройството да е сходна в много развити държави, реалната му „цена“ за потребителите се измерва най-точно не в пари, а в работно време.
В Швейцария на един работещ са му нужни едва около три пълни работни дни – приблизително 24–25 часа труд при средно възнаграждение, за да си позволи iPhone 17 Pro. Това поставя страната сред световните лидери по т.нар. work-to-buy ratio – показател, който сравнява колко труд е необходим за покупката на даден продукт.
Основната причина е ясна: изключително високите средни заплати, които значително изпреварват цените на масовите потребителски технологии.
За сравнение, в Канада – също богата и стабилна икономика – същият смартфон изисква около пет пълни работни дни доход. Разликата от два допълнителни дни труд е съществена и показва, че дори между развити държави покупателната способност може да варира значително.
Тези разлики не се дължат толкова на самите цени на продуктите, колкото на:
нивата на средните доходи
структурата на заплащането
общата производителност на икономиката
Когато заплатите растат по-бързо от цените, високотехнологичните продукти стават по-достъпни, дори ако номинално изглеждат „скъпи“.
За бизнеса този тип сравнения са важен индикатор за покупателна способност, пазарен потенциал и ценова стратегия. За потребителите – напомняне, че реалната стойност на парите не е универсална, а силно зависима от икономическата среда.
В крайна сметка, това което в една държава е покупка „за няколко дни работа“, в друга може да изисква значително по-голям личен и финансов компромис – дори когато става дума за един и същ продукт.
