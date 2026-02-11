Каква премия ще вземе Лора Христова, която спечели бронз на Олимпийските игри?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Германска компания ще инвестира над 140 млн. лева в нова производствена база край Пловдив
Проектът ще създаде 175 нови работни места
Биатлонистката накара цяла България да се гордее с нея
В биатлона няма случайности, всяка секунда е борба. Именно в този спорт Лора Христова направи нещо повече от спортен успех, тя върна усещането, че България може да бъде фактор в зимните спортове. Тя уверено грабна бронзовия медал и накара България да се гордее с нея.В епоха, в която спортът се превръща в индустрия за милиарди, една българска биатлонистка успя да напише своята история – без огромни бюджети, но с огромна воля. Олимпийският медал не е просто награда. Той е момент, който променя кариера, спорт и понякога национално самочувствие. За Лора Христова това е началото на нов етап. За българския биатлон – шанс за възраждане.
До момента Христова имаше рекордно класиране 13-о място, постигнато на Световното първенство и 25-о място в Световната купа, постигнато именно в Антхолц. Днес обаче, тя свали всички мишени, показа ски бягане от световна класа, изпреварвайки куп фаворитки от суперсили като Германия, Норвегия и Швеция.
"Това е най-силното ми състезание досега. Смятам, че съумях да съединя всички елементи от стрелбата и бягането. Единствената ми мисъл беше да изпълнявам всичко правилно. Мисля, че се справих добре", каза Лора след победата.
Държавната премия, която Лора ще получи у нас е в 76 693 евро. Отделно биатлонистката ще получи финансиране от Федерацията по биатлон, община Троян и спонсори.
