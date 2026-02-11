Каква премия ще вземе Лора Христова, която спечели бронз на Олимпийските игри?

Биатлонистката накара цяла България да се гордее с нея

В биатлона няма случайности, всяка секунда е борба. Именно в този спорт Лора Христова направи нещо повече от спортен успех, тя върна усещането, че България може да бъде фактор в зимните спортове. Тя уверено грабна бронзовия медал и накара България да се гордее с нея.

В епоха, в която спортът се превръща в индустрия за милиарди, една българска биатлонистка успя да напише своята история – без огромни бюджети, но с огромна воля. Олимпийският медал не е просто награда. Той е момент, който променя кариера, спорт и понякога национално самочувствие. За Лора Христова това е началото на нов етап. За българския биатлон – шанс за възраждане.

До момента Христова имаше рекордно класиране 13-о място, постигнато на Световното първенство и 25-о място в Световната купа, постигнато именно в Антхолц. Днес обаче, тя свали всички мишени, показа ски бягане от световна класа, изпреварвайки куп фаворитки от суперсили като Германия, Норвегия и Швеция.

"Това е най-силното ми състезание досега. Смятам, че съумях да съединя всички елементи от стрелбата и бягането. Единствената ми мисъл беше да изпълнявам всичко правилно. Мисля, че се справих добре", каза Лора след победата.

Държавната премия, която Лора ще получи у нас е в 76 693 евро. Отделно биатлонистката ще получи финансиране от Федерацията по биатлон, община Троян и спонсори.

