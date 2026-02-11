BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1894 BGN
Петрол
68.1 $/барел
Bitcoin
$67,565.8
Последвайте ни
1 USD
1.1894 BGN
Петрол
68.1 $/барел
Bitcoin
$67,565.8
БГ Бизнес Каква премия ще вземе Лора Христова, която спечели бронз на Олимпийските игри?

Каква премия ще вземе Лора Христова, която спечели бронз на Олимпийските игри?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Биатлонистката накара цяла България да се гордее с нея

В биатлона няма случайности, всяка секунда е борба. Именно в този спорт Лора Христова направи нещо повече от спортен успех, тя върна усещането, че България може да бъде фактор в зимните спортове. Тя уверено грабна бронзовия медал и накара България да се гордее с нея.

В епоха, в която спортът се превръща в индустрия за милиарди, една българска биатлонистка успя да напише своята история – без огромни бюджети, но с огромна воля. Олимпийският медал не е просто награда. Той е момент, който променя кариера, спорт и понякога национално самочувствие. За Лора Христова това е началото на нов етап. За българския биатлон – шанс за възраждане.

Кодът на успеха за Лора Христова: 2323!

До момента Христова имаше рекордно класиране 13-о място, постигнато на Световното първенство и 25-о място в Световната купа, постигнато именно в Антхолц. Днес обаче, тя свали всички мишени, показа ски бягане от световна класа, изпреварвайки куп фаворитки от суперсили като Германия, Норвегия и Швеция.

"Това е най-силното ми състезание досега. Смятам, че съумях да съединя всички елементи от стрелбата и бягането. Единствената ми мисъл беше да изпълнявам всичко правилно. Мисля, че се справих добре", каза Лора след победата.

Държавната премия, която Лора ще получи у нас е в 76 693 евро. Отделно биатлонистката ще получи финансиране от Федерацията по биатлон, община Троян и спонсори. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата