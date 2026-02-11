BGN → EUR
Последвайте ни
БГ Бизнес Германска компания ще инвестира над 140 млн. лева в нова производствена база край Пловдив

Германска компания ще инвестира над 140 млн. лева в нова производствена база край Пловдив

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Проектът ще създаде 175 нови работни места

Правителството в оставка прие Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между правителството и „Либхер - Транспортейшън Системс Марица" ЕООД, предаде БТА. Той е за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Създаване на нова производствена база на „Либхер" в България", съобщават от правителствената пресслужба.

Размерът на инвестицията на компанията е 149 648 000 лв. Очаква се откриване на 175 нови работни места.

 

Бизнесменът Леброн Джеймс, който превръща инвестиция от .5 млн. в Ливърпул в млн.

В новата производствена база в с. Бенковски, община Марица, област Пловдив, ще се произвеждат, тестват и разработват продукти за самолетната индустрия. Те ще включват първични задвижващи механизми за управление на полета, трансмисионни валове за задействане на закрепванията на крилата, задвижващи механизми за управление на колесниците и климатични системи за самолети.

 

 

Трима успешни предприемачи, напуснали колежа, разкриват кога са уловили точния момент за бизнес

Създаването на новия стопански обект е продиктувано от увеличаващите се поръчки към компанията от страна на клиенти, сред които са "Еърбъс" (ЕС) и "Ембраер" (Бразилия).

 

В началото на октомври 2025 г. двата завода на „Либхер" в Тракия икономическа зона – „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ и „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“ – обявиха планове за разширяване на производствените си мощности и наемане на нови служители.

Дружествата са част от глобалната група „Либхер", която включва над 150 компании в повече от 50 държави на всички континенти и е сред водещите индустриални производители в света.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

