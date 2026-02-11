AI роботи ще рециклират електронни отпадъци по проект за 3,8 млн. евро

Целта е да се намалят човешките усилия и да се увеличат точността и ефективността на рециклирането

Задвижвани от изкуствен интелект роботи помагат за справяне с нарастващия проблем с електронните отпадъци в Европа. Те са разработени по проекта ReconCycle с финансовата подкрепа на Програма „Хоризонт 2020“, съобщават за БТА от Областния информационен център-Варна. Общата стойност на инвестицията е 3 853 958, 75 евро. По проекта са работили изследователи от шест партньорски организации от Словения, Германия и Италия.

Рециклирането на електронни отпадъци все още се извършва най-вече чрез смачкване и разделяне на малки частици, които след това се отделят физикохимично на компоненти за многократна употреба. Това изисква ръчна работа както за отстраняване на опасни компоненти, така и за разглобяване на подчасти, които не могат да влязат в трошачката. Компаниите за рециклиране се сблъскват с тонове материали, които пристигат в различно състояние на повреда и ръчната предварителна обработка от този вид изисква голямо усилие и финансов ресурс. За да се подобри този процес и за да се увеличат рентабилността, ефективността и положителното въздействие върху околната среда, се разчита на рециклирането на електронни отпадъци.

Целта на проекта ReconCycle е да се въведат хардуер и софтуер за разглобяване на електронни устройства, базирани на реконфигурируема роботизирана клетка. Разработените по проекта роботи имат способността да трансформират начина, по който се рециклират електронни отпадъци, като са от полза както за околната среда, така и за икономиката. В промишлени условия те обикновено са програмирани за една конкретна задача, повтаряйки точно същата поредица от движения в предвидима среда. Вместо това изследователите от екипа по проекта са създали робот, който може да се адаптира към много различни задачи, използвайки възможностите на изкуствения интелект. Той е способен да извади батериите от детектори за дим и топломерите на радиатори. Преминавайки от един модел към друг в рамките на даден тип устройство, клетката сама извършва преконфигуриране чрез комбинация от подходи и техники, базирани на изкуствен интелект.

ReconCycle има за цел значително да намали човешките усилия и да увеличи точността и ефективността на рециклирането. Тъй като системата използва високо съвместими роботи, хората могат да работят заедно с машините, за да изпълнят липсващите стъпки, което допълнително намалява сложността на автоматизацията.

