Apple планира да пусне седем нови модела iPhone до 2027 г.

Какви ще са промените в новите модели?

Очаква се продуктовата линия на iPhone да пусне още нови продукти в следващите две години. Според Apple Insider, компанията ще увеличи моделите си телефони до 2027 г. и всеки от тях ще бъде с подобрена камера, по-голяма памет и мощна батерия. Ето кога се очаква да излезе всеки един от моделите.

Снимка: iSTYLE

iPhone 17e – пролет 2026 г.

След есенните премиери през 2025 г., през пролетта на 2026 г. се очаква iPhone 17e. Според различни източници моделът ще разполага с 6,1-инчов дисплей с честота на опресняване 60Hz, което го прави малко по-компактен от iPhone 17 с неговия 6,3-инчов екран. Като по-скромно обновление, той вероятно ще използва чип A19 вместо A18, макар и с едно по-малко графично ядро спрямо основната серия. Очаква се още стъклен гръб, добавяне на безжично зареждане и използване на вътрешния модем C1X на Apple.

iPhone 18 Pro и Pro Max – есен 2026 г.

По традиция Pro моделите ще се появят през есента, като за 2026 г. слуховете сочат значими промени. Сред тях е камера с променлива бленда, която ще позволи реални ефекти на дълбочина на рязкост вместо софтуерно симулирани портрети. Говори се и за нов подход при предната камера чрез микропрозрачно „снадено“ стъкло, което може да доведе до край на Dynamic Island и разполагане на камерата под дисплея. Чипът A20, използващ технология Wafer-level Multi-Chip Module, би дал на Apple възможност да комбинира различни процесорни и графични конфигурации.

iPhone Fold – есен 2026 г.

Към есенната серия може да се присъедини и iPhone Fold – устройство, за което се говори от години. Очаква се той да разполага със 7,8-инчов сгъваем вътрешен дисплей и 5,5-инчов външен екран, и двата с Retina плътност от 460 ppi. Според слуховете, панта от Liquidmetal ще минимизира риска от напукване и намачкване на екрана, като въпреки новата за Apple технология качеството на дисплея ще остане на познато високо ниво.

Снимка: Apple

iPhone 18, 18e и iPhone Air 2 – пролет 2027 г.

Графикът на Apple може да се промени и за стандартния iPhone 18, който вместо през септември да бъде представен през първата половина на 2027 г., като производството му ще стартира в по-голям мащаб първо в Индия. През същия период се очаква и iPhone 18e – бюджетният модел, отново с фокус върху индийското производство. Наред с тях трябва да дебютира и iPhone Air 2, отложен от края на 2026 г., който вероятно ще запази 6,5-инчовия дисплей и тънкия си дизайн, но ще получи обновена визия.

iPhone 20 – есен 2027 г.

В чест на 20-годишнината на iPhone се очаква Apple да прескочи името iPhone 19 и директно да представи iPhone 20. Моделът вероятно ще предложи изцяло екранен дизайн с извити ръбове от всички страни, както и напълно стъклено тяло без външни метални елементи. Това би означавало ново шаси и значителна еволюция в дизайна, отбелязваща важен етап в историята на iPhone.

