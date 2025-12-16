Apple разкрива най-популярните приложения за iPhone и iPad

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Apple публикува годишния си списък с най-изтегляните приложения и игри за годината. За американския пазар, ChatGPT на OpenAI оглави класацията на безплатните приложения за iPhone (без игрите) с най-много инсталации през 2025 г., съобщава TechCrunch.
Приложението с изкуствен интелект беше последвано от Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail и Gemini на Google.
В категорията игри „BlockBlast!“ е най-изтегляната безплатна игра за „iPhone“. От платените игри „Minecraft: Dream it, Build it!“ е най-популярната, докато „NFL Retro Bowl '26“ оглавява списъка с аркадни игри. Roblox е най-популярната безплатна игра за iPad през 2025 г., докато Minecraft: Dream it, Build it! оглавява платените заглавия.
