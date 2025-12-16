BGN → EUR
Технологии Apple разкрива най-популярните приложения за iPhone и iPad

Apple разкрива най-популярните приложения за iPhone и iPad

Технологии

bTV Бизнес екип

Вижте пълния списък

Apple публикува годишния си списък с най-изтегляните приложения и игри за годината. За американския пазар, ChatGPT на OpenAI оглави класацията на безплатните приложения за iPhone (без игрите) с най-много инсталации през 2025 г., съобщава TechCrunch.

Приложението с изкуствен интелект беше последвано от Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail и Gemini на Google.

В категорията игри „BlockBlast!“ е най-изтегляната безплатна игра за „iPhone“. От платените игри „Minecraft: Dream it, Build it!“ е най-популярната, докато „NFL Retro Bowl '26“ оглавява списъка с аркадни игри. Roblox е най-популярната безплатна игра за iPad през 2025 г., докато Minecraft: Dream it, Build it! оглавява платените заглавия.

Най-добрите безплатни приложения за iPhone:

  1. ChatGPT
  2. Threads
  3. Google
  4. TikTok – Videos, Shop & LIVE
  5. WhatsApp Messenger
  6. Instagram
  7. YouTube
  8. Google Maps
  9. Gmail – Email by Google
  10. Google Gemini

Най-добрите безплатни игри за iPhone:

  1. Block Blast!
  2. Fortnite
  3. Roblox
  4. Township
  5. Pokémon TCG Pocket
  6. Royal Kingdom
  7. Clash Royale
  8. Vita Mahjong
  9. Whiteout Survival
  10. Last War: Survival

Най-добрите безплатни приложения за iPad:

  1. YouTube
  2. ChatGPT
  3. Netflix
  4. Disney+
  5. Amazon Prime Video
  6. TikTok – Videos, Shop & LIVE
  7. Google Chrome
  8. Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
  9. Canva: AI Photo & Video Editor
  10. HBO Max: Stream Movies & TV

Най-добрите безплатни игри за iPad:

  1. Roblox
  2. Block Blast!
  3. Fortnite
  4. Perfect Tidy
  5. Magic Tiles 3: Piano Game
  6. Mini Games: Calm & Chill
  7. Goods Puzzle: Sort Challenge
  8. io
  9. Subway Surfers
  10. Township

Най-добрите аркадни игри на Apple:

  1. NFL Retro Bowl ’26
  2. NBA 2K25 Arcade Edition
  3. Balatro+
  4. Snake.io+
  5. Sneaky Sasquatch
  6. Hello Kitty Island Adventure
  7. Fruit Ninja Classic+
  8. Bloons TD 6+
  9. PGA TOUR Pro Golf
  10. Solitaire by MobilityWare+

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

