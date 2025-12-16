Apple разкрива най-популярните приложения за iPhone и iPad

Вижте пълния списък

Apple публикува годишния си списък с най-изтегляните приложения и игри за годината. За американския пазар, ChatGPT на OpenAI оглави класацията на безплатните приложения за iPhone (без игрите) с най-много инсталации през 2025 г., съобщава TechCrunch.

Приложението с изкуствен интелект беше последвано от Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail и Gemini на Google.

В категорията игри „BlockBlast!“ е най-изтегляната безплатна игра за „iPhone“. От платените игри „Minecraft: Dream it, Build it!“ е най-популярната, докато „NFL Retro Bowl '26“ оглавява списъка с аркадни игри. Roblox е най-популярната безплатна игра за iPad през 2025 г., докато Minecraft: Dream it, Build it! оглавява платените заглавия.

Най-добрите безплатни приложения за iPhone:

ChatGPT Threads Google TikTok – Videos, Shop & LIVE WhatsApp Messenger Instagram YouTube Google Maps Gmail – Email by Google Google Gemini

Най-добрите безплатни игри за iPhone:

Block Blast! Fortnite Roblox Township Pokémon TCG Pocket Royal Kingdom Clash Royale Vita Mahjong Whiteout Survival Last War: Survival

Най-добрите безплатни приложения за iPad:

YouTube ChatGPT Netflix Disney+ Amazon Prime Video TikTok – Videos, Shop & LIVE Google Chrome Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF Canva: AI Photo & Video Editor HBO Max: Stream Movies & TV

Най-добрите безплатни игри за iPad:

Roblox Block Blast! Fortnite Perfect Tidy Magic Tiles 3: Piano Game Mini Games: Calm & Chill Goods Puzzle: Sort Challenge io Subway Surfers Township

Най-добрите аркадни игри на Apple:

NFL Retro Bowl ’26 NBA 2K25 Arcade Edition Balatro+ Snake.io+ Sneaky Sasquatch Hello Kitty Island Adventure Fruit Ninja Classic+ Bloons TD 6+ PGA TOUR Pro Golf Solitaire by MobilityWare+

