Това е най-търсеният продукт на Apple и не е iPhone 17

Този продукт става символ на статус

Mac mini се превърна в символ на статус сред хората, занимаващи се с изкуствен интелект, а някои анализатори казват, че нарастващата популярност на устройството може да предвещава по-широка промяна в начина, по който хората използват компютрите, пише CNN.

„Смятаме, че сме в тази силно трансформираща фаза за PC индустрията“, каза Лин Хуанг, анализатор от International Data Corporation, който следи пазара на персонални компютри. „Не говорим само за промяна на хардуера, говорим и за огромна промяна в самото потребителско изживяване.“

Машина Open Claw

Снимка: Apple Mac mini на Apple е малък настолен компютър с форма, наподобяваща шайба, който съществува от години. По същество това е миниатюрна версия на компютърна кула, предназначена да работи с външни клавиатура и монитор. Най-новата версия беше пусната през 2024 г. През последните месеци обаче интересът към устройството рязко нарасна заради OpenClaw — автономен AI агент, който може да управлява компютъра на потребителя и да изпълнява задачи вместо него. Това превърна компактния настолен компютър на Apple в особено търсен продукт. За някои конфигурации на Mac mini прогнозните срокове за доставка достигат 10–12 седмици, а най-ранната възможна дата за вземане от Apple Store в Ню Йорк е в средата на юли. Трудно е да се определи дали OpenClaw е довел директно до ръст в приходите на Apple, тъй като компанията не публикува разбивка на продажбите по отделни продукти, а OpenClaw стартира едва през ноември. Въпреки това, изследователската компания Omdia изчислява, че доставките на Mac mini са нараснали с двуцифрен процент през 2025 г. спрямо 2024 г. Кийрън Джесъп, мениджър „Изследвания" в Omdia, описва анекдотичната популярност на Mac mini в технологичните среди като „реална" и „трайна" в имейл до CNN. Хуанг също отбелязва, че през 2025 г. продажбите на настолни компютри Mac са нараснали повече от тези на лаптопите.

Защо Mac mini получава толкова много любов в момента?

Mac mini не е необходим за OpenClaw, но има няколко причини, поради които мнозина го предпочитат. Изпълнението на AI модели на компютър в сравнение с това в облака обикновено е по-поверително, тъй като информацията не е необходимо да напуска устройството. Използването на отделен компютър за OpenClaw също е по-сигурно, тъй като потребителите могат да изберат да заредят предварително устройството само с информация, до която искат агентът да има достъп.

Започвайки от 599 долара, той е сравнително достъпен във време, когато цените на паметта се покачват рязко.

Дизайнът на Mac mini също е привлекателен за някои потребители на OpenClaw. Агентът с изкуствен интелект може да изпълнява задачи автономно, без постоянни въпроси или команди, така че не се нуждае от компютър с прикрепен дисплей и клавиатура, както е при лаптопа.

Повечето хора свързват своя агент OpenClaw с услуги, до които имат достъп от телефоните си, като например приложение за съобщения. Рой Дъркс, главен продуктов мениджър в IBM, е инсталирал OpenClaw на домашния си Mac mini и комуникира с него чрез приложение като WhatsApp или Telegram. Той използва агента с изкуствен интелект най-вече за проучване на неща, свързани с личния му живот, докато е в офиса, като например играчки за детето му.

„Работи във фонов режим и прави неща, които не правя на работа“, каза той.

Разработчикът на приложения Клеман Соваж каза пред CNN, че има три Mac mini, на които работи OpenClaw: един за управление на лични операции, като имейли и списък със задачи; друг за разработка и проекти; и трети, който действа като „централен мозък“ за координиране на задачите между машините.

Символ на статус

Емоцията около OpenClaw се превърна в глобална общност от технологично грамотни разработчици и ентусиасти. Конференциите на OpenClaw се появяват по целия свят. Дъркс присъства на една в Сан Франциско, където според него хората все още се редят на опашка, за да влязат дори два часа след началото на събитието.

Докато омарът се е превърнал в основен талисман на агента, Mac mini се е превърнал в самостоятелен символ. В Etsy ще намерите стойки за Mac mini във формата на ръка на омар. Sauvage направиха комплект колекционерски значки за предстоящата Световна конференция на разработчиците на Apple; една от тях показва омар, кацнал върху Mac mini.

Интересът към Mac mini може да изглежда нишов днес. Но той е част от това, което някои анализатори виждат като по-широка тенденция около ролята на компютрите в света на изкуствения интелект. Това е точно целевата аудитория, към която се е насочил производителят на чипове Nvidia със своя компютър DGX Spark, въпреки че това устройство е много по-скъпо и разполага с по-голяма изчислителна мощност.

Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсен Хуанг, рекламира възможността на модели с изкуствен интелект, работещи на DGX Spark, да контролират домашен робот по време на основната си презентация на технологичната конференция CES през януари. OpenClaw също беше основна област на фокус по време на конференцията GTC на Nvidia през март.

„Все още сме във фазата на новаторство в тази тенденция, но траекторията е ясна“, каза Джесъп по имейл.