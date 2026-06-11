Световното първенство 2026: Анализатори, познали победителя два пъти, посочиха нов шампион

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Докато милиони футболни фенове по света спорят кой ще вдигне трофея от Световното първенство през 2026 г., една канадска компания за инвестиционни анализи твърди, че вече знае отговора, пише Euronews.

BCA Research - компания, която анализира и прогнозира тенденциите на финансовите пазари - публикува своята традиционна прогноза за най-големия футболен форум. Любопитното е, че анализаторите вече два пъти са уцелвали бъдещия световен шампион. През 2018 г. те предвидиха триумфа на Франция, а четири години по-късно посочиха Аржентина като победител в Катар.

Този път анализът отново сочи към Франция.

Според изчисленията на компанията „петлите“ ще стигнат до финала и ще победят Португалия в битката за световната титла. Англия и Испания пък ще приключат участието си на полуфиналите.

Какво стои зад прогнозата?

За разлика от традиционните футболни прогнози, които често се основават на актуалните резултати на отборите, експертни оценки или фенски предпочитания, анализът на BCA Research използва математически модел, разработен по същата логика, по която компанията прогнозира икономически тенденции и движения на финансовите пазари.

Моделът е изграден на два етапа. Първата му част стъпва върху данни от последните пет световни първенства и отчита множество фактори - от индивидуалните качества на играчите и бързината в атака до предимството на отбора домакин.

Втората част е фокусирана върху елиминационната фаза на турнира, където според анализаторите най-голямо значение имат опитът и ефективността на нападателите, както и взаимодействието между футболистите в отбора.

Компанията отчита и една интересна историческа закономерност - действащите световни шампиони често не успяват да повторят успеха си. Затова моделът намалява шансовете на Аржентина да защити титлата си.

Според BCA именно този фактор е изиграл важна роля при разочароващите представяния на Испания през 2014 г. и Германия през 2018 г., когато двата отбора отпаднаха далеч преди очакванията.

Защо именно Франция ще спечели?