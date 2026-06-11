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Свят Световното първенство 2026: Анализатори, познали победителя два пъти, посочиха нов шампион

Световното първенство 2026: Анализатори, познали победителя два пъти, посочиха нов шампион

Свят

bTV Бизнес екип

Мондиал 2026 започва тази вечер в 22:00 ч. българско време

Докато милиони футболни фенове по света спорят кой ще вдигне трофея от Световното първенство през 2026 г., една канадска компания за инвестиционни анализи твърди, че вече знае отговора, пише Euronews.

BCA Research - компания, която анализира и прогнозира тенденциите на финансовите пазари - публикува своята традиционна прогноза за най-големия футболен форум. Любопитното е, че анализаторите вече два пъти са уцелвали бъдещия световен шампион. През 2018 г. те предвидиха триумфа на Франция, а четири години по-късно посочиха Аржентина като победител в Катар.

Този път анализът отново сочи към Франция.

Според изчисленията на компанията „петлите“ ще стигнат до финала и ще победят Португалия в битката за световната титла. Англия и Испания пък ще приключат участието си на полуфиналите.

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Какво стои зад прогнозата?

За разлика от традиционните футболни прогнози, които често се основават на актуалните резултати на отборите, експертни оценки или фенски предпочитания, анализът на BCA Research използва математически модел, разработен по същата логика, по която компанията прогнозира икономически тенденции и движения на финансовите пазари.

Моделът е изграден на два етапа. Първата му част стъпва върху данни от последните пет световни първенства и отчита множество фактори - от индивидуалните качества на играчите и бързината в атака до предимството на отбора домакин.

Втората част е фокусирана върху елиминационната фаза на турнира, където според анализаторите най-голямо значение имат опитът и ефективността на нападателите, както и взаимодействието между футболистите в отбора.

Компанията отчита и една интересна историческа закономерност - действащите световни шампиони често не успяват да повторят успеха си. Затова моделът намалява шансовете на Аржентина да защити титлата си.

Според BCA именно този фактор е изиграл важна роля при разочароващите представяния на Испания през 2014 г. и Германия през 2018 г., когато двата отбора отпаднаха далеч преди очакванията.

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Защо именно Франция ще спечели?

Франция оглавява прогнозата на BCA Research, а аргументите зад тази оценка не са никак малко.

Според данните на Transfermarkt „петлите“ разполагат с най-скъпия състав на Мондиал 2026, оценяван на близо 1,5 млрд. евро.

Анализаторите обръщат внимание не само на индивидуалната класа на френските футболисти, но и на богатия избор, с който разполага селекционерът Дидие Дешан. Според тях Франция има достатъчно качество, за да поддържа високо ниво във всяка линия на терена.

Моделът прогнозира и един от най-интригуващите полуфинали на турнира - сблъсък между Франция и Испания. Макар разликата да е минимална, французите получават леко предимство с 52,5% вероятност да достигнат до финала.

„Тези проценти може да изглеждат почти равни, но това е напълно очаквано. В момента Франция и Испания са сред най-силните национални отбори в света“, коментира главният стратег на BCA Жереми Пелозо.

По думите му разликата идва от класата на френските нападатели. Анализът на компанията показва, че в елиминационната фаза именно опитът и класата в предни позиции често се оказват решаващи.

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Не всички прогнози сочат едно и също

Заключенията на BCA Research не се споделят изцяло от пазарите за прогнози.

Докато канадската компания вижда Португалия като сериозен претендент за титлата, платформите Polymarket и Kalshi оценяват шансовете на отбора по-предпазливо.

И двете платформи поставят Франция и Испания сред основните фаворити за световната титла, докато Португалия остава една идея по-назад в предварителните разчети.

Дали моделът на BCA ще познае за трети пореден път, предстои да разберем. Засега числата сочат към Франция. Останалото ще се реши на терена.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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