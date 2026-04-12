Meta оттегля част от рекламите във Facebook - ето кои

Meta премахва реклами във Facebook, насочени към набиране на клиенти за бъдещи съдебни дела, свързани със зависимостта от социалните медии. Компанията обяви, че е свалила подобни реклами на адвокатски кантори от своите платформи. Това се случва след като собственикът на Facebook загуби две значими съдебни дела, включително ключов случай в Калифорния, при който млада жена успешно съди Meta и YouTube заради пристрастяването си към социалните мрежи в детска възраст.

В свое изявление Meta подчерта, че няма да допуска адвокати да печелят чрез платформите ѝ, докато едновременно твърдят, че те са вредни. От своя страна Емили Джефкот от адвокатската кантора Morgan & Morgan определи решението като опит на компанията да контролира публичния наратив и да избегне отговорност за последствията, предава ВВС.

Тя допълни, че ресурсите, използвани за блокиране на тези реклами, биха могли да бъдат насочени към подобряване на безопасността на потребителите – например чрез инструменти за ограничаване на проблемната употреба или за откриване на потребители под 13 години. По думите ѝ, премахването на рекламите не решава проблема, а само затруднява засегнатите хора.

Въпреки предприетите действия, към петък част от рекламите все още са активни в рекламната библиотека на Meta. Един пример от Morgan & Morgan описва потенциалните вреди от социалните мрежи и заявява, че кантората защитава интересите на потребителите. Според правилата на Meta компанията има право да премахва съдържание, което вреди на отношенията с потребителите или противоречи на нейните интереси и рекламна политика.

Случаите срещу Meta в САЩ подчертават възможността за нови подобни дела. През март 2026 г. съд в Ню Мексико осъди компанията да плати 375 милиона долара за подвеждане на потребителите относно безопасността за деца, след като беше установено, че платформите ѝ са излагали непълнолетни на рискове.

В отделно дело в Калифорния жена получи обезщетение от 6 милиона долара за зависимост от социалните медии в детството си, като Meta трябва да покрие 70% от сумата, а Google – останалите 30%. Компании като Snap и TikTok също бяха замесени, но постигнаха извънсъдебни споразумения, а Meta вече обяви, че ще обжалва решенията.