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Свят Ще се забави ли растежът на германската икономика през 2027 г.?

Ще се забави ли растежът на германската икономика през 2027 г.?

Свят

bTV Бизнес екип

Институтът в Кил публикува новата си прогноза за най-голямата европейска икономика

Германската икономика ще се възстановява по-бавно от очакваното заради по-високите цени на енергията, свързани с войната между Иран и САЩ, които оказват натиск върху домакинствата, компаниите и износа, се посочва в лятната прогноза за 2026 г. на Институтът в Кил за световна икономика (Kiel Institute for the World Economy, IfW), предаде Ройтерс.

Институтът очаква реалният брутен вътрешен продукт на Германия да нарасне с 0,8 процента през 2026 г. и с 1,0 процент през 2027 г. Така прогнозата за 2027 г. е понижена спрямо пролетната оценка за растеж от 1,4 процента.

Според института възстановяването ще бъде подкрепено от експанзивната фискална политика, особено чрез публичното потребление и инвестиции, но ще остане ограничено от по-високите цени на суровините, отслабената конкурентоспособност и сдържаните бизнес инвестиции.

Последствията от войната в Иран са намалили печалбата на Wizz Air с около 50 млн. евро

Очаква се инфлацията да се ускори до 2,8 процента през 2026 г. спрямо 2,2 процента през 2025 г., преди да се забави до 2,3 процента през 2027 г.

Според анализа по-високите цени на петрола и природния газ намаляват покупателната способност на домакинствата и поддържат инфлационния натиск.

Износът на България за ЕС нарасна със 7,6% през първото тримесечие на 2026 г.

Частното потребление се очаква да нарасне с едва 0,3 процента през тази година и с 0,4 процента през следващата година.

Износът се прогнозира да се увеличи с 1,8 процента през 2026 г. и с 1,6 процента през 2027 г., допълни БТА.

Подобрението на пазара на труда се очаква да бъде постепенно, като равнището на безработица се очаква да достигне 6,3 процента през 2026 г. и 6,2 процента през 2027 г., посочва още „Килският институт“.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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