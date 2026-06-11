Популярни марки изтеглят над 1,5 милиона автомобили заради дефекти

Засегнатите автомобили са опеделени модели

„Ford“ и „Honda“ изтеглят общо близо 1,6 милиона автомобила от американския пазар заради отделни проблеми, свързани с безопасността, съобщава Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA), цитирана от Ройтерс.

Снимка: Ford

„Ford“ изтегля 548 463 автомобила заради дефект в хромираното покритие на централната конзола. Според регулатора върху покритието могат да се появят мехурчета, а с времето то да започне да се лющи, което може да доведе до образуване на остри ръбове и съответно до повишен риск от нараняване на пътниците, предава БТА.

Засегнатите автомобили са от модела Ford Expedition, произведени в периода 2018–2024 година. По данни на компанията проблемът вероятно е свързан с доставчик на покритието, който не е спазил техническите изисквания на автомобилния производител. Отделно „Honda“ изтегля 1 049 883 автомобила заради дефект в бутилките с уплътнител за гуми, съобщава NHTSA. Според регулатора в тях може да се натрупа повишено налягане, което да доведе до внезапно откачане на капачката и риск от нараняване.

От американската агенция уточняват, че Ford ще извърши безплатни проверки на засегнатите автомобили и при необходимост ще подмени дефектното покритие на централната конзола. Honda от своя страна ще подмени безплатно дефектните бутилки с уплътнител за гуми.