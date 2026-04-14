Имате 15-минутен краен срок: Instagram въведе нова опция

Новата функция разгневи някои потребители

Досега, ако допуснехте грешка в коментар, независимо дали е печатна грешка или лошо формулирано изречение, единствената възможност беше да изтриете коментара и да го пренапишете. Това често водеше до объркване в дискусиите и прекъсваше потока на комуникация.

Новата функция решава точно този проблем, тъй като потребителите вече могат да редактират коментара си след публикуване, без да се налага да го изтриват, което прави разговорите по-ясни и по-естествени.

Редактирането е възможно само в рамките на 15 минути

Има обаче едно важно ограничение. Коментарите могат да бъдат редактирани само в рамките на 15 минути след публикуването им, след което опцията изчезва и коментарът остава трайно непроменен.

През тези 15 минути потребителите могат да правят множество редакции без ограничения, което означава, че можете да коригирате печатни грешки, да промените тона на съобщението или напълно да преформулирате коментара. Важно е също така да маркирате всяка редакция. Коментарите ще бъдат маркирани като „редактирани“ до тях, така че другите потребители да знаят, че съдържанието е било променено по-късно.

Можете да променяте само текста, не и изображенията.

Instagram обаче не позволява история на промените, така че другите потребители не могат да видят какво точно е променено, а само че коментарът е променен.

Друго ограничение се отнася до съдържанието на коментара. А именно, само текстът може да бъде променян, докато всички допълнения, като изображения или други елементи, остават непроменени. Следователно, потребителите няма да могат впоследствие да вмъкват или премахват мултимедийно съдържание от вече публикуван коментар. По този начин Instagram се опитва да запази стабилността и прозрачността на комуникацията, без големи промени в структурата на самата публикация.

Тази функция в момента постепенно се разпространява сред потребителите по целия свят и както при повечето иновации в Instagram, се очаква тя да стане достъпна за всички в близко бъдеще. Интересното е, че Instagram следва тенденция, която вече съществува в други платформи, като се има предвид, че възможността за редактиране на съдържание след публикуване вече е стандартна в много услуги, така че това беше логична стъпка.

Много хора са притеснени от факта, че няма да видят какво се е променило.

Случва се също така хората, в пристъп на емоция, да напишат нещо и след това да се опитат да смекчат тона, като променят коментара. Макар че на пръв поглед това може да изглежда добре, други потребители, които вече са прочели оригинала, може да реагират на нещо, което вече не съществува. Това създава несъответствие между написаното и запомненото.

Също така, когато видите знак, че коментарът е променен, но не можете да видите точно какво е променено, има място за съмнение. Хората започват да се чудят дали съобщението е било просто коригирано или е било напълно променено.

В крайна сметка, тази опция може да повлияе и на целия начин на комуникация на хората. Вместо внимателно да напишат коментар, някои ще разчитат на възможността за редактиране по-късно, което може да доведе до прибързани съобщения и по-малко обмислени разговори, защото винаги има усещането, че всичко може да се поправи по-късно.

15-минутното ограничение обаче е въведено именно за да се намали възможността за злоупотреба. Идеята е потребителите да коригират грешки, а не да променят напълно смисъла на съобщенията си след дълго време. Това показва, че Instagram се вслушва в потребителите и се адаптира към техните навици, но също така внимателно балансира свободата и контрола върху съдържанието.