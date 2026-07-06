SpaceX влиза в газовия бизнес: Мъск строи собствен газопровод за Starship

Мъск залага на природния газ в надпреварата за Марс

Компанията на Илон Мъск SpaceX, планира да започне още следващия месец строителството на 13-километров газопровод, който ще доставя природен газ за ракетната система Starship.

Според Rio Grande Valley Business Journal съоръжението, наречено Starpipe, ще свърже стартовия комплекс на SpaceX с базата на компанията в Старбейс. Проектът е поредната индикация за амбицията на компанията значително да увеличи честотата на изстрелванията на Starship и да изгради собствена енергийна инфраструктура в подкрепа на космическата си програма.

Предвиденият капацитет на Starpipe значително надхвърля количествата, необходими за настоящата одобрена програма от 25 изстрелвания годишно, разрешени от Федерална авиационна администрация. Това подсказва, че SpaceX планира далеч по-агресивно разширяване на операциите си през следващите години.

Висока колкото 40-етажна сграда, Starship е ключовият проект в стратегията на компанията за разширяване на сателитната мрежа Starlink, извеждане на орбитални платформи за центрове за данни с изкуствен интелект и бъдещи пилотирани мисии до Луната и Марс, пише "Сега".

За всяко изстрелване ракетата използва приблизително 2,4 млн. литра течен метан. В момента горивото се доставя с десетки, а понякога и стотици цистерни, което прави процеса по зареждане продължителен и логистично сложен. От 2023 г. насам Starship е извършила 12 тестови полета, но Мъск нееднократно заявява, че крайната цел е достигане на стотици, а в перспектива и хиляди полети годишно.

Изграждането на собствен газопровод е необичаен ход за космическа компания, но може да се окаже само началото на по-мащабна стратегия. На 12 юни президентът на SpaceX Гуин Шотуел заяви пред CNBC, че компанията проучва възможността сама да добива природен газ. По думите ѝ проектът се разглежда активно като част от бъдещото развитие на инфраструктурата около Старбейс.

Макар подобна инициатива да представлява сериозно предизвикателство за компания без история в нефтения и газовия сектор, енергийният консултант Стан Линдзи коментира, че подобен сценарий не е изключен.

„Не казвам, че е отвъд границите на възможното. Възможно е да са се сдобили с наистина перспективен участък. Но дори ако не открият значителни залежи, имат резервен план за захранване на газопровода“, посочва той.

От 2023 г. досега SpaceX е подписала повече от 100 договора за права върху нефтени и газови концесии със собственици на земи в Тексас. Планира се Starpipe да започва от терен с площ от 34 хектара в пристанището на Браунсвил, за който компанията води преговори с местните власти.

Паралелно с това SpaceX възнамерява да изгради завод за втечняване в Старбейс, където природният газ, доставян по тръбопровода, ще бъде преобразуван в течен метан – основното гориво за Starship.

Навлизането в газовата инфраструктура е поредният пример за стратегията на SpaceX да контролира все по-голяма част от собствената си верига за доставки. Именно този модел на вертикална интеграция е сред ключовите фактори, които позволиха на компанията да намали производствените разходи и да изпревари конкурентите си в разработването на ракети и космически системи.

Амбициите на SpaceX вече обхващат цялата технологична верига – от добива и обработката на енергийните суровини на Земята до бъдещото използване на ресурси на Луната за производство на космическа инфраструктура.

Дългосрочната визия на компанията включва изграждането на хиляди сателити, захранвани със слънчева енергия, чиято обща генерирана мощност потенциално би могла да достигне около една пета от настоящото потребление на електроенергия в Съединените щати.