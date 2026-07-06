Туристите са полудели по тази европейска страна: 10 млн. души са пристигнали там за един месец

Коя е тя

Около 10,3 милиона чуждестранни туристи са посетили Испания през май, което е с 9,5% повече отколкото през същия месец миналата година и представлява нов рекорд. Както съобщи Испанският национален статистически институт (INE), най-много туристи са дошли от Великобритания, почти 2,2 милиона, което е увеличение с 6,1% спрямо май миналата година.

Следват Франция с около 1,3 милиона посетители и ръст от 11,1%, както и Германия, откъдето са пристигнали приблизително 1,3 милиона туристи, т.е. с девет процента повече от предходната година. Най-голям брой посетители, около 5,4 милиона, са прекарали в Испания между четири и седем нощи, което е с 14,1% повече отколкото през май 2025 г.

Броят на еднодневните посещения в Испания се е увеличил с 2,7%, докато броят на туристите, прекарали повече от 15 нощувки, е намалял с 3,7%. Каталуния беше най-посещаваният испански регион с дял от 21,1% в общия брой чуждестранни туристически посещения, пред Балеарските острови с 20,6% и Андалусия с 15,9%, пише Kurir.

Над 36,8 милиона чуждестранни туристи посетиха Испания от началото на годината до края на май, което е с пет процента повече в сравнение със същия период на миналата година, според изявление на уебсайта на INA.

Чуждестранните туристи похарчиха рекордните 13,55 милиарда евро в Испания през май, което е с 10,9% повече отколкото през същия месец на миналата година, докато средните дневни разходи се увеличиха до 214 евро. Средните разходи на турист бяха 1321 евро, което е с 1,2% повече отколкото през май 2025 г.

В периода от януари до края на май международните туристи похарчиха общо 50,26 милиарда евро в Испания, което е със 7,8% повече отколкото през същия период на миналата година.