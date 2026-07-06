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72.38 $/барел
Bitcoin
$63,585.4
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 6 юли 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 6 юли 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо долара се понижи с 0,11 на сто до 1,1424 долара за едно евро, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1448 д. за едно евро.  Спрямо останалите водещи световни валути еврото леко поскъпва - с 0,07 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9200 фр., с 0,04 на сто спрямо британската лира до 0,8568 бр. лири и с 0,39 на сто спрямо японската йена до 185,26 йени за едно евро.  

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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