Гърция вече не е евтина: колко струва чадърът, кафето и вечерята това лято?

Ако ще почивате в южната ни съседка, пригответе по-голям бюджет

Почивката в Гърция през това лято остава предпочитан избор за българските туристи, но изисква малко по-сериозен бюджет. Цените на нощувките, плажните услуги и заведенията в популярните курорти отбелязват ръст спрямо миналия сезон, като най-осезаемо е поскъпването при шезлонгите и минималната консумация в плажните барове. Цените на някои храни са по-високи от миналата година, но в същото време някои от тези цени са същите като в българските курорти.

В разгара на сезона нощувка в тризвезден хотел или студио за двама в популярни дестинации като Халкидики, Тасос и Олимпийската ривиера струва между 80 и 120 евро на вечер. Ако искате да отседнете в по-скъп хотел, то цената е от 150 евро нагоре.

В таверните основните ястия се движат между 12 и 25 евро, а популярните гирос и сувлаки струват около 4-10 евро. Гръцката салата се движи в диапазона 8-10 евро. Миди в сос струва около 14 евро, а скариди на грил около 15 евро порцията. 16 евро излизат пържените калмари. Традиционната мусака струва около 9 евро.

Кафето на плажа вече достига 5 евро, а безалкохолните напитки - до 8 евро. Само на 100 метра от плажа обаче, цената на кафето пада до 2 евро.

Най-сериозно поскъпване има при плажните услуги. В много курорти комплектът от чадър и два шезлонга вече струва между 20 и 30 евро или е обвързан с минимална консумация на същата стойност. На по-луксозните плажове сумите могат да надхвърлят 100 евро на ден.

Цените в супермаркетите в Гърция също бележат покачване, макар и не толкова драстично. Килограм фета сирене струва около 12 евро, а килограм кашкавал излиза между 12 и 17 евро в зависимост от вида. Литър прясно мляко върви около 1,50 евро, а килограм домати около 2,20 евро.