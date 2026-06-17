SpaceX изпревари по пазарна капитализация технологичния гигант Amazon

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Илон Мъск компания обяви, че ще придобие софтуерната фирма Anysphere за 60 милиарда долара
Компанията на Илон Мъск за космически изследвания SpaceX изпревари технологичния гигант Amazon по пазарна капитализация и вече се конкурира с Microsoft за четвъртото място на най-високо оценените компании, според данни на уебсайт калкулатора Companies Market Cap.
Това стана факт, след като акциите на SpaceX поскъпнаха с нови 14%, задълбочавайки шеметния си дебют на Уолстрийт от миналия петък насам и достигайки пазарна капитализация от 2,861 трлн. долара.
За кратко тя успя дори да измести от четвъртата позиция Microsoft, след като акциите ѝ скочиха с над 16%, докато тези на компанията на основателя ѝ Бил Гейтс се понижиха с 1,4%.
Далеч напред на първите три позиции остават Nvidia (с пазарна капитализация от 5,092 трлн. долара), компанията майка на Google - Alphabet (капитализация от 4,498 трлн. долара) и Apple (4,365 трлн. долара), пише БНР.
Ръководената от Илон Мъск компания заяви, че ще придобие софтуерната фирма Anysphere за 60 милиарда долара в опит да засили присъствието си на пазара на корпоративни продукти с изкуствен интелект. Anysphere, Inc., известна още като Cursor, е фирмата, разработила едноименния ИИ кодиращ агент Cursor. Cursor ще стане изцяло притежавано дъщерно дружество на SpaceX.
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