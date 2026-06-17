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Bitcoin
$66,199.1
Финанси SpaceX изпревари по пазарна капитализация технологичния гигант Amazon

SpaceX изпревари по пазарна капитализация технологичния гигант Amazon

Финанси

bTV Бизнес екип

Илон Мъск компания обяви, че ще придобие софтуерната фирма Anysphere за 60 милиарда долара

Компанията на Илон Мъск за космически изследвания SpaceX изпревари технологичния гигант Amazon по пазарна капитализация и вече се конкурира с Microsoft за четвъртото място на най-високо оценените компании, според данни на уебсайт калкулатора Companies Market Cap.

Това стана факт, след като акциите на SpaceX поскъпнаха с нови 14%, задълбочавайки шеметния си дебют на Уолстрийт от миналия петък насам и достигайки пазарна капитализация от 2,861 трлн. долара.

За кратко тя успя дори да измести от четвъртата позиция Microsoft, след като акциите ѝ скочиха с над 16%, докато тези на компанията на основателя ѝ Бил Гейтс се понижиха с 1,4%.

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Далеч напред на първите три позиции остават Nvidia (с пазарна капитализация от 5,092 трлн. долара), компанията майка на Google - Alphabet (капитализация от 4,498 трлн. долара) и Apple (4,365 трлн. долара), пише БНР.

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Ръководената от Илон Мъск компания заяви, че ще придобие софтуерната фирма Anysphere за 60 милиарда долара в опит да засили присъствието си на пазара на корпоративни продукти с изкуствен интелект. Anysphere, Inc., известна още като Cursor, е фирмата, разработила едноименния ИИ кодиращ агент Cursor. Cursor ще стане изцяло притежавано дъщерно дружество на SpaceX.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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