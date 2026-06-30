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$59,419.3
Финанси SpaceX влиза в Nasdaq-100 по-малко от месец след IPO-то си

SpaceX влиза в Nasdaq-100 по-малко от месец след IPO-то си

Финанси

bTV Бизнес екип

SpaceX се очаква да влезе с тегло под 1%

Space Exploration Technologies Corp. (SPCX), известна като SpaceX, предстои да влезе в индекса Nasdaq-100 по-малко от месец след излизането си на борсата - постижение, станало възможно благодарение на новите правила на Nasdaq за ускорен достъп до индекса. 

Фондовете, следящи индекса, ще започнат да купуват акции след затварянето на пазара на 6 юли, а SpaceX официално ще стане част от Nasdaq-100 от 7 юли. Очаква се включването да генерира ново търсене на акции, тъй като над 800 млрд. долара активи са свързани с индекса, включително чрез Invesco QQQ Trust.

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SpaceX се очаква да влезе с тегло под 1%, но сравнително малкото количество свободно търгувани акции може да доведе до скок в покупките от пасивни фондове, предаде БГНЕС. Компанията все още не отговаря на изискванията за включване в индекса S&P 500 поради неизпълнени стандарти за рентабилност и минимален период на присъствие на борсата.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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