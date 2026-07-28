Скритата функция на Apple, която превръща iPhone в идеалния телефон за деца

Интернетът може да бъде напълно блокиран

Много родители се колебаят кога е подходящият момент да дадат смартфон на детето си. Наред с удобствата обаче идват и рисковете като неограничен достъп до интернет, социални мрежи и приложения, които често разсейват или крият опасности.

Затова все повече семейства се насочват към т.нар. dumb phones - устройства с ограничени функции, предназначени основно за разговори и съобщения. Оказва се обаче, че не е необходимо да се купува нов телефон. Скрита функция в iPhone позволява старо устройство да бъде превърнато в подобен "опростен" телефон само с няколко настройки.

Според експертите на Wired това става чрез режима Assistive Access („Помощен достъп“), който Apple първоначално създава за хора с когнитивни затруднения.

Какво представлява Assistive Access?

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Функцията дебютира с iOS 17 и предлага значително опростен интерфейс. Вместо обичайния начален екран с десетки малки икони, потребителят вижда големи бутони и само предварително избрани приложения. Това улеснява навигацията и свежда до минимум възможността за случайно натискане или объркване. Макар Apple да не рекламира режима като инструмент за родителски контрол, именно тази опростена среда го прави особено подходящ за деца.

Как се активира?

Настройването става през:

Настройки - Достъпност - Помощен достъп (Assistive Access)

След това се избира дали приложенията да се показват като мрежа с големи плочки или като списък. Следващата стъпка е родителят да определи кои приложения да бъдат достъпни.

Могат да бъдат разрешени само най-необходимите функции като например:

Обаждания

Съобщения

Карти

Камера

Снимки

Музика

Всички останали приложения остават недостъпни.

Интернетът може да бъде напълно блокиран

Едно от най-големите предимства на Assistive Access е възможността интернет достъпът практически да бъде премахнат.

Ако браузъри като Safari или Chrome не бъдат разрешени, детето няма да може да сърфира в интернет. Дори ако получи линк чрез съобщение, той няма да се отвори. В този режим iPhone третира интернет връзките като обикновен текст, което предотвратява случайното напускане на опростения интерфейс.

Родителите могат също така да определят кой има право да се свързва с детето – всички, само контактите или предварително избрани любими номера.

Всичко се контролира с отделен код

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След приключване на настройката се създава отделен четирицифрен код, който позволява включването и изключването на Assistive Access. За да се излезе от режима, е необходимо трикратно натискане на страничния бутон (или бутона Home при по-старите модели) и въвеждане на този код. Така детето не може самостоятелно да премине към стандартния интерфейс на iPhone.

Какви ограничения могат да се зададат?

Освен избора на приложения, режимът позволява да бъдат персонализирани множество настройки, включително дали да се вижда часовникът на заключения екран, как да се показват известията, дали да работи бутонът за безшумен режим, кои плейлисти да бъдат достъпни в приложението Music.

По този начин устройството може да бъде адаптирано според възрастта и нуждите на детето.

Има ли недостатъци?

Макар режимът да предлага сериозни предимства, той не е лишен от недостатъци. Потребители съобщават, че Assistive Access работи по-бавно от стандартния интерфейс. Освен това гласовата поща не е достъпна, а изключването на телефона изисква първо излизане от режима.

При някои случаи е наблюдавано и блокиране на приложението Messages при използване на голям брой емоджита. В подобна ситуация телефонът трябва да бъде временно върнат към стандартния режим, за да бъде отстранен проблемът.

Въпреки това след последните версии на iOS Apple подобрява интеграцията с функцията Screen Time, така че ограниченията за време пред екрана вече работят съвместно с Assistive Access.

Практична алтернатива на "глупавия телефон"

За родители, които искат детето им да има телефон за връзка, но без свободен достъп до интернет и социалните мрежи, Assistive Access предлага практично решение. Вместо покупка на отделен "dumb phone", стар iPhone може да бъде превърнат в устройство с ограничени функции, като същевременно запази полезни възможности като FaceTime, навигация, камера и услугата Find My за проследяване при изгубен телефон.