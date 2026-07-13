Купувате нов телефон, лаптоп или видеоигра? Ето защо ще платите повече

Потребителите вече плащат десетки, а в някои случаи и стотици евро повече за нова техника

Нов лаптоп, „Плейстейшън 5“ (PlayStation 5) или смартфон днес струват значително повече, отколкото преди няколко месеца. Причината е, че един важен компонент е поскъпнал значително - чипът с оперативна памет. Тези чипове се изкупуват масово за центрове за изкуствен интелект, което води до значително по-малко наличности за устройствата в магазините за електроника, сочи проучване на нидерландската телевизия Ен О Ес.

„Бяхме свикнали устройствата да стават все по-евтини“, казва Томас Хохстенбах от технологичния сайт „Туикърс“ (Tweakers), който следи развитието на темата. Очакванията до неотдавна бяха за същите пара след една или две години да може да се купува по-добър лаптоп или телефон. „Сега просто вече не е така. В момента вероятно купуваш по-лошо устройство, отколкото преди година“, допълва експертът.

Разликата се вижда ясно в компютърен магазин във Валкенсваард. Управителят показва два лаптопа, които много си приличат. Единият има памет от 8 GB и струва 549 евро. Другият има 16 GB, но останалите характеристики са много сходни. Заради допълнителната оперативна памет обаче трябва да се плати много повече: този лаптоп е с 200 евро по-скъп, казва той.

Лаптопите и другите електронни устройства се нуждаят от оперативна памет, за да изпълняват изискваните от тях задачи. При недостатъчна оперативна памет устройството в даден момент става много бавно. „Ако искате само да сърфирате в интернет или да пишете имейли, 8 GB са напълно достатъчни“, казва управителят на магазина. „Но ако искате да правите нещо повече, като например да гледате филм, да работите интензивно с „Ексел“ (Excel) или да имате отворени много празорци, 16 GB са по-удобни“.

Повишаващите се цени на чиповете памет още през есента бяха усетени от хората, които сами сглобяват компютри за игри. Те купуват оперативната памет като отделна част, но тя вече беше значително по-скъпа. Още тогава производителите на лаптопи с „Уиндоус“ (Windows), като „Ейч Пи“ (HP) и „Дел“ (Dell) предупредиха, че растящите цени ще се отразят на продуктите.

„Сега просто плащате с 50, 100 или 200 евро повече, в зависимост от това колко памет има в устройството“, казва Хохстенбах, позовавайки се на данни от „Прайсуоч“ (Pricewatch) - сравнителен сайт на „Туикърс“ за лаптопи, смартфони и друга електроника.

Същото, по думите му, се наблюдава и при един от най-популярните смартфони на „Самсунг“ (Samsung). „Моделите „Галакси Ей“(Galaxy A) от тази година са с 50 евро по-скъпи от миналогодишните, въпреки че всъщност става дума за същия телефон с точно толкова памет. Така че, ако искате телефон, който е толкова добър, колкото миналогодишния, просто плащате повече.“

Това важи и за игровите конзоли: „Плейстейшън 5“ сега е с 100 евро по-скъпа, отколкото в началото на тази година, предаде БТА. „Майкрософт“ (Microsoft) обяви, че от август „Икс бокс“(Xbox) също ще поскъпне.

„Трудно е да се забележат ценовите увеличения при конкретен лаптоп с „Уиндоус“, казва Хохстенбах. „Това се дължи на факта, че производителите продават всеки модел само няколко месеца, преди на пазара да излезе новият модел.“ Изключение прави „Епъл“ (Apple), която продава лаптопите си много по-дълго и миналия месец ги оскъпи с минимум 100 евро.

Производителите на лаптопи с „Уиндоус“ правят и нещо друго: монтират 8 GB, а не 16 GB оперативна памет, докато цената остава същата, тъй като не искат да правят устройствата прекалено скъпи, казва Хохстенбах. „Така че те произвеждат по-лош лаптоп. Ако сега купите лаптоп за 500 евро в магазина, за тези пари просто получавате по-лош лаптоп, отколкото миналата година.“

Няма изгледи смарт чиповете да поевтинеят в близко бъдеще. Напротив, тримата големи производители очакват търсенето им за центрове за изкуствен интелект да продължи да нараства, заключава репортажът.

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