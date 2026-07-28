Не доходът, а навиците: Как се изгражда финансова сигурност?

В Бизнес Видео Подкаст гостува Христо Симеонов - предприемач и основател на платформата LightGriffin

Какви финансови навици отличават успешните хора? Защо финансовата грамотност е ключова за по-добри доходи? И как всеки може да започне да изгражда финансова сигурност? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря предприемачът и основател на платформата LightGriffin Христо Симеонов.

Според него един от най-големите проблеми в България е липсата на финансова грамотност и предприемаческо образование, което пречи на хората да управляват по-ефективно своите доходи и да реализират бизнес потенциала си.

„Бюджетирането е първата стъпка към финансовата независимост. Всеки трябва да следи приходите и разходите си и да планира дългосрочно“, казва Симеонов.

По думите му доброто финансово управление започва със създаването на навици за спестяване, ясни финансови цели и повече от един източник на доход.

„Колкото по-рано започнем да спестяваме и инвестираме в собствените си умения, толкова по-големи са шансовете ни за финансова стабилност“, посочва той.

Симеонов смята, че инвестицията в образование и развитие на уменията носи най-висока възвръщаемост, особено в началото на професионалния път.

Като най-перспективни сфери за бизнес той определя изкуствения интелект, високите технологии и deep tech решенията, които според него ще продължат да трансформират пазара през следващите години.

„Изкуственият интелект вече променя начина, по който работим и правим бизнес. Всеки предприемач трябва да намери начин да го интегрира в дейността си“, смята Симеонов.

В заключение той съветва хората да изграждат финансова дисциплина, да развиват непрекъснато своите знания и умения и да не разчитат само на един източник на доход, ако искат да постигнат дългосрочна финансова сигурност.

Вижте целия разговор във ВИДЕОТО!