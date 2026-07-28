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Свят Не е Испания, Италия или Гърция: Този плаж е обявен за най-добрия в света

Не е Испания, Италия или Гърция: Този плаж е обявен за най-добрия в света

bTV Бизнес екип

Плажът е сред най-препоръчваните от експерти

Изборът на любим плаж винаги е въпрос на лични предпочитания. За някои той е свързан с незабравим спомен, като предложение за брак, за други -  с така необходимото разхлаждане след дълга разходка, а за трети просто е любимото място за почивка. 

Снимка: Getty Images / iStock

За изготвянето на списъка с 25-те най-добри плажа в света са анкетирани 58 експерти по туризъм, създатели на съдържание и представители на местни власти, които са помогнали за съставянето на първоначален списък от 226 плажа. След това изследователите са анализирали цвета и бистротата на водата чрез сателитни данни от NASA MODIS-Aqua, както и над 93 000 отзива в Google Maps, за да оценят мнението на посетителите за достъпността, околната среда, удобствата и цялостната атмосфера.

При оценката са взети предвид още разстоянието до най-близкото голямо летище и климатичните условия, които показват най-подходящите периоди за посещение. След всички анализи категоричен победител е Трънк Бей на остров Сейнт Джон в Американските Вирджински острови. Плажът е сред най-препоръчваните от експертите, отличава се с едни от най-сините води в света и предлага подходящи условия за посещение през 10 месеца от годината, предава Еuronews. 

Снимка: Getty Images / iStock

Създателката на пътеписи Савана Кроуел обяснява, че плажът е толкова специален, защото е скрит в национален парк и е заобиколен от впечатляващ планински пейзаж. По думите ѝ мястото предлага мечтаната комбинация от мек бял пясък и кристално чисти тюркоазени води, които изглеждат почти нереални, докато човек не ги види със собствените си очи.

Сред европейските плажове най-високо е класиран Елафониси на остров Крит в Гърция, който заема второто място в световната подредба. Експертите го определят като отличен избор за семейства заради плитката пешеходна лагуна, а розовият пясък и тюркоазените води го превръщат в една от най-фотогеничните плажни дестинации. На пето място е плажът Златни рог (Златни рат) на хърватския остров Брач, до който може да се стигне с катамаран от Сплит до град Бол, а след това пеша.

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Един от експертите го описва като място с едни от най-чистите води, които е виждал, и го определя като задължителна спирка при посещение на Сплит. Единственият друг европейски плаж в топ 10 е Прая да Фалезия в португалския регион Алгарве, който заема деветото място и е отличен от няколко експерти заради своята добре запазена природна среда.

Топ 10 на най-добрите плажове в света:

  • Трънк Бей, Сейнт Джон, Американски Вирджински острови
  • Плаж Елафониси, Крит, Гърция
  • Плаж Грейс Бей, Търкс и Кайкос
  • Фламенко Бийч, Пуерто Рико, САЩ
  • Плаж Златен рог, Хърватия

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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