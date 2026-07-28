В тази държава iPhone 17 Pro струва два пъти повече, отколкото в САЩ

Сравнението между iPhone 7 през 2017 г. и iPhone 17 Pro през 2026 г. показва, че цените в Европа са се увеличили по-бързо спрямо САЩ

Премията, която потребителите плащат за най-новия модел Pro на Apple, е нараснала в голяма част от Европа от 2017 г. насам, като данъчните политики и валутните колебания водят до сериозни разлики в цените между отделните пазари. iPhone 17 Pro струва повече от два пъти в Турция, отколкото в САЩ, което превръща страната в най-скъпия от общо 41 анализирани пазара за покупка на устройството. Според доклада „Картографиране на световните цени за 2026 г.“ на Deutsche Bank Research е сравнена цената на един и същ модел с 256 GB памет по света, като резултатите показват, че европейските държави заемат голяма част от по-скъпата част на класацията. Анализът сочи още, че ценовата разлика между Европа и САЩ се е увеличила през последното десетилетие.

Сред 21-те европейски държави, включени в изследването, Швейцария предлага най-ниската цена – 1187 евро. В другия край на класацията е Турция, където същият модел струва 2222 евро - най-високата цена сред всички 41 пазара. Унгария е на второ място в Европа с цена от 1565 евро, което е с 657 евро по-малко спрямо Турция, но с 378 евро повече в сравнение с Швейцария. В световен мащаб само Япония предлага по-ниска цена от тази в САЩ – 961 евро срещу 1012 евро. Южна Корея е на същото ценово ниво като американския пазар. Според доклада Япония предлага най-евтиния iPhone заради слабата йена, докато Южна Корея остава сред най-достъпните пазари благодарение на силната вътрешна конкуренция от Samsung, предава Еuronews.

Докладът обръща специално внимание на влиянието на данъците върху крайната цена на iPhone в Европа. Като пример е посочена Унгария, където ДДС от 27% значително оскъпява устройството. За разлика от нея, Швейцария, макар да е сред най-скъпите икономики в света, предлага най-ниската цена в Европа благодарение на сравнително ниския ДДС от 8,1%. В глобален мащаб Бразилия е на второ място по цена с 1937 евро, следвана от Египет с 1605 евро, а Мексико е на шесто място с 1420 евро. Според анализа Турция и Бразилия са примери за това как данъци, мита и отслабването на местната валута могат значително да повишат цената на iPhone. Освен Мексико, всички държави между четвърто и 24-то място в класацията са европейски.

Сред петте най-големи европейски икономики най-ниската цена на iPhone 17 Pro е във Великобритания – 1265 евро, докато Италия е най-скъпият пазар с цена от 1332 евро. Разликите между отделните държави обаче са сравнително малки - Франция е с цена от 1323 евро, Испания - 1312 евро, а Германия - 1293 евро. Докладът използва индекс, при който цената в САЩ е приета за 100. По този показател iPhone 17 Pro в Турция струва 2,19 пъти повече, или с 119% над цената в САЩ, като това е единствената страна, в която устройството надхвърля двойно американската цена.

Основна причина е специалният данък върху потреблението. Дори ако турските потребители закупят телефона в чужбина, например в САЩ, те трябва да заплатят такса за регистрация на IMEI в размер на 54 258 турски лири (1006 евро или 1147 долара), което е само с 34 долара по-малко от цената на телефона в САЩ. За сравнение, цените в Швейцария са със 17% по-високи от американските, а във Великобритания - с 25%.

Снимка: Apple

Сравнението между iPhone 7 през 2017 г. и iPhone 17 Pro през 2026 г. показва, че цените в Европа са се увеличили по-бързо спрямо тези в САЩ. Докато през 2017 г. iPhone 7 струваше 815 долара в САЩ, през 2026 г. iPhone 17 Pro достига 1181 долара. Индексът показва колко струва устройството в останалите държави спрямо американската цена. Най-голямо увеличение на разликата е отчетено в Турция, където ценовото превъзходство спрямо САЩ нараства от 47% при iPhone 7 до 119% при iPhone 17 Pro. Подобна тенденция се наблюдава и в Бразилия - от 37% до 91%.

Сред европейските държави най-сериозно увеличение има в Норвегия - с 21 пункта, както и в Швеция, Финландия и Обединеното кралство - с по 15 пункта. Най-малка промяна е регистрирана в Гърция - само със 7 пункта. Според Deutsche Bank цените на Apple се определят централизирано, а разликите между отделните пазари отразяват влиянието на данъците, митата, разходите за дистрибуция и валутните движения, което превръща iPhone в добър показател за търговската и фискалната политика. Данните на Европейската централна банка показват, че през юни 2017 г. едно евро се е обменяло средно за 1,1229 долара, а през юни 2026 г. - за 1,1518 долара, което представлява сравнително малка промяна от 2,6%.

Посочените цени са номинални и не отчитат различията в доходите между отделните държави, които оказват съществено влияние върху реалната достъпност на устройството. По данни на ОИСР средната годишна брутна заплата през 2025 г. варира от 18 590 евро в Турция до 107 487 евро в Швейцария. Това означава, че когато към цената на iPhone се добави и факторът доходи, разликите в достъпността между отделните пазари стават още по-големи.