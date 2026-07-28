Турското правителство дава 65 милиона евро за нови държавни резиденции

Ще бъдат построени 24 нови резиденции в 23 окръга на страната

Правителството на ръководената от президента Реджеп Тайип Ердоган Партия на справедливостта и развитието (ПСР) е сключило през първото полугодие на 2026 г. договори на стойност 65 милиона евро за строеж на 24 нови резиденции в 23 окръга на страната, съобщи опозиционният вестник „Сьозджу“.

„Освен летните и зимните дворци, които правителството на ПСР използва, сега в държавния сектор започна и кампания за изграждане на резиденции“, пише вестникът и добавя, че във време, поставящо като приоритет икономиите и орязването на излишни разходи, правителството е предприело мащабна кампания за строителство на нови държавни резиденции за отдих.

„Докато милиони граждани се борят с високата цена на живота и бедността, правителството, заявявайки, че „за престиж не се пести“, добавя нови към вече съществуващите пищни обществени сгради“, отбелязва изданието, цитирано от БТА.

В малката община Баназ, окръг Ушак,в егейската част на страната, чието население наброява едва 35 000 души, също беше решено да се построи правителствена резиденция за областния управител, за което ще бъдат похарчени 2,73 милиона евро, допълва вестникът.

Изданието привежда и други примери: за правителствената резиденция в Хатай в източната част на страната са предвидени 10,8 милиона евро, за тази в Сердиван, до Мраморно море – 4,2 милиона евро, за Хилван в Югоизточен Анадол - 3,57 милиона евро, за Йълдъзълъ, на черноморското крайбрежие - 3,08 милиона евро, а за резиденцията в Ербаа в същия регион - 2,88 милиона евро.

Вестникът подчертава, че окръг Коня в Централен Анадол се е превърнал в един от най-щедро финансираните окръзи, получил най-голям дял от инвестициите в правителствени резиденции, и уточнява, че общата стойност на петте правителствени резиденции, които ще бъдат построени в общините Джиханбейли, Бейшехир, Чумра, Дербент и Кадънханъ в Коня, е достигнала почти 15 милиона евро.