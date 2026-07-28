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БГ Бизнес Сам работещ българин вече се нуждае от над 828 евро месечно

Сам работещ българин вече се нуждае от над 828 евро месечно

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Колко поскъпна издръжката на един работещ българин?

Издръжката на живот продължава да расте, като за един работещ човек, който живее сам, необходимият месечен доход вече достига 828 евро, или 1619,43 лв. Това показват последните данни на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за второто тримесечие на годината.

За нормална издръжка на тричленно семейство са необходими 1491 евро нетен месечен доход, докато един работещ човек, който живее сам, трябва да разполага с 828 евро месечно.

Колко се е променила сметката за живот?

Снимка: iStock

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Само година и половина по-рано, през декември 2024 г., необходимата издръжка за един работещ, живеещ сам, е била 1474 лв. Това означава, че спрямо тогава нивото вече е с над 145 лв. по-високо.

През април 2026 г. необходимият доход за сам работещ човек е бил 818 евро, а през юли стойността достига 828 евро.

Ръстът продължава и на тримесечна база. За последното тримесечие необходимият доход за издръжка се е увеличил с 1,3% – с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ човек.

На годишна база увеличението е още по-осезаемо – 6,1%. За тричленно семейство това означава допълнителни 84 евро месечно, а за един работещ, живеещ сам – 48 евро повече.

Данните на КНСБ показват, че въпреки забавянето на част от инфлационните процеси, разходите за поддържане на нормален стандарт на живот остават под натиск. Основните фактори са цените на храните, жилищните разходи, услугите и ежедневните потребности на домакинствата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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