От Face ID в Apple до компания за 100 млн. долара: Българинът, който превърна лицето в ключ

Роден в Русе, изградил компания в Силициевата долина, а днес защитава едни от най-големите компании в света

Да забравите картата си за достъп до офиса скоро може да остане в миналото. Бъдещето на сигурността вече не е в пластмасовите карти или PIN кодовете, а в изкуствения интелект.

Преди близо десет години българинът Венцеслав Гайдарджиев напуска една от най-желаните компании в света – Apple, където работи по ранните прототипи на Face ID. Вместо сигурна кариера той избира риска и основава Alcatraz AI, компания за биометрична киберсигурност, чиято технология днес защитава едни от най-големите корпоративни кампуси в света.

Пътят дотам обаче минава през стотици откази, години без сигурност и десетки милиони долари, необходими само за да бъде доказано, че идеята работи.

От Русе до Силициевата долина

Историята започва далеч преди Apple.

„Беше лесно да се влюбя в компютъра. Още на 13 моите родители ми взеха компютър... Още по времето на Dial-Up и Pentium 2 беше това“, спомня си Гайдарджиев.

По-късно родителите му го изпращат първо да учи английски във Великобритания, а след това и в САЩ.

„И по едно време моите родители казаха: „Ей, отиди малко да научиш английски в Англия, после в Америка за една година, в гимназия за две години.“ И 26 години по-късно съм още там. Животът минава.“

След гимназията завършва университет, а първата му работа е в Nvidia, където разработва технологии за автомобилите Tesla още по времето, когато Model S тепърва излиза на пазара.

Следва покана от Apple.

„Apple ми се обадиха и казаха: „Искаме да ти покажем една много интересна позиция.“ Така започнах работата в Apple... включително ранните прототипи на Face ID. Тогава проектът се наричаше Pearl.“

Един проблем, който никой не решава

Работата в Apple го отвежда в центрове за данни и производствени бази по целия свят. Именно там забелязва нещо, което му се струва нелогично.

„Установих, че достъпът за сигурност на такива големи компании, включително на Apple, е доста примитивен... с хора, които чакат на вратата да те поздравят и да ти погледнат физическото лице и да го сравнят със снимката на значката.“

Тогава осъзнава, че ако Face ID промени начина, по който отключваме телефоните си, подобна технология може да промени и достъпа до корпоративните сгради.

„Значи някой трябва да го направи това нещо и за големи компании, за сгради, за да може да има достъп за сигурност с биометрията, както трябва да бъде направено.“

Защо напуска Apple?

Да се откажеш от позиция в Apple или Nvidia е мечта, която малцина биха заменили със стартъп. За него обаче мотивацията е различна.

„Винаги съм искал да направя нещо, което хората харесват, обичат и използват. Винаги съм искал да направя нещо физическо.“

Според него именно Apple го научава как се създава продукт.

„Apple те учи... как да правиш продукт бързо, правилно... по начин, по който хората да кажат: „Това искаме да го използваме.““

Идеята зад Alcatraz AI е технологията да остане почти невидима за потребителя.

„Да направим магия... Те просто минават през затворени пространства и всичко става магически отзад с нашата технология, без да имат нужда да взаимодействат с нея.“

Стотици откази и години съмнения

Днешният успех прикрива най-трудната част от историята.

„Много стотици пъти“, отговаря Гайдарджиев на въпроса колко пъти е чул „не“. Причината е проста – разработването на едновременно хардуер и софтуер за корпоративната сигурност изисква огромни средства и време.

„За да можеш да направиш компания с хардуер и софтуер в индустрията за сигурност, ти трябват много пари и много време.“

По думите му големите корпорации трудно се доверяват на непознат стартъп.

„Google, Meta, Apple, Oracle... не искат да споделят какви са им продуктите за сигурност. Особено с малки стартъпи и с хора, които не познават.“

Понякога дори самият той се е питал дали всичко това си заслужава.

„Човек се чуди правилно ли е това, което правя, толкова години да минават и да е толкова трудно.“

Но именно в тези моменти идва най-важният извод.

„Повечето компании, за които сте чували, фаундърите са минали през трудни стъпки и успяват само тези, които не са отказали.“

От отказите до 100 млн. долара инвестиции

От основаването си досега Alcatraz AI е привлякла около 100 млн. долара финансиране. Според Гайдарджиев това не става изведнъж.

„Много „не“ и няколко „да“ отначало.“

Истинската промяна идва, когато първите големи клиенти започват сами да препоръчват технологията.

„Като започнеш да работиш с големи клиенти, те сами ти стават шампиони, които се обаждат на инвеститорите и казват как работи технологията.“

Най-ценният капитал обаче остават хората.

„Човешките връзки са най-важни. Аз третирам нашите инвеститори като семейство.“

Как лицето се превръща в ключ

Основният продукт на компанията използва 3D сензори и изкуствен интелект, за да установи не само дали човекът има право на достъп, а и дали действително е той.

„Ние може да познаем дали лицето е истинско. Не само дали това лице има достъп, а дали ти си този с това лице.“

Системата разпознава опити за измама с маски, снимки или екрани. Компанията подчертава, че не съхранява лични данни.

„Ние не запазваме данни, не знаем кой си ти, не знаем името ти...“

На въпроса дали подобна система може да бъде пробита, Гайдарджиев отговаря кратко:

„Не. Затова големите компании плащат и работят с нас.“

България остава част от историята

Макар централата на Alcatraz AI да е в Калифорния, голяма част от разработката продължава да се случва в България.

„Голяма част от софтуера е направен в София.“

Днес компанията работи в около 40 държави, а по думите му над 5 милиона души използват технологията ѝ всеки ден. Следващата цел е разширяване на платформата отвъд хардуера.

„Мисля, че ще затвърдим нашата позиция като лидери в биометричните продукти... и ще навлизаме в нови пазари и с нови продукти.“

Съветът, който би дал на по-младото си аз

Ако можеше да се върне назад към момента, в който напуска Apple, Гайдарджиев би си казал само едно:

„Да не се съмняваш, да вярваш силно и да продължаваш независимо какво става.“

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