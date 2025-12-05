Използването на мобилен телефон преди тази възраст може да доведе до депресия

Проучването анализира информация от над 10 500 деца

Децата, които получават смартфон преди 12-годишна възраст, по-често развиват депресия, нарушения на съня и затлъстяване, показва ново американско изследване. Данните, публикувани в Pediatrics, ясно очертават тенденция: колкото по-рано подрастващите получат собствено устройство, толкова по-висока е вероятността за проблеми както с психичното, така и с физическото им здраве.

Проучването анализира информация от над 10 500 деца, проследявани в рамките на Adolescent Brain Cognitive Development — най-мащабното дългосрочно изследване на мозъчното развитие от детска възраст. Изводите не доказват пряка причинно-следствена връзка, но засилват натрупващите се доказателства, че ранният достъп до смартфон ограничава движението, нарушава съня и измества част от реалните социални контакти.

Само през 2023 г. близо 17% от децата на 11 и 12 години, които държат електронни устройства в спалнята си, са се будили през нощта от известия. Паралелно с това повече от 80% от децата на възраст между 11 и 17 години не достигат препоръчителната дневна физическа активност — тенденция, която изследователите свързват с увеличеното време пред екран.

Последиците се проявяват не само в здравословен план, но и в поведението и общуването. „Юношеството е критичен етап от развитието, а тези промени могат да оставят трайни следи. Когато давате телефон на детето си, мислете за това като за решение, което има пряко влияние върху здравето му. Дете на 12 е много различно от дете на 16“, казва водещият автор на изследването д-р Ран Барзилай, детски психиатър в детската болница на Филаделфия.

Въпреки нарастващите предупреждения много родители продължават да дават смартфони на децата си на около 11- 12 години, често водени от съображения за удобство и сигурност. Научната картина обаче остава нееднозначна: някои проучвания откриват минимална връзка между използването на смартфон и психичните проблеми, докато други отчитат значими рискове, пише New York Post.

