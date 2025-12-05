BGN → EUR
Свят Използването на мобилен телефон преди тази възраст може да доведе до депресия

Използването на мобилен телефон преди тази възраст може да доведе до депресия

bTV Бизнес екип

Проучването анализира информация от над 10 500 деца

Децата, които получават смартфон преди 12-годишна възраст, по-често развиват депресия, нарушения на съня и затлъстяване, показва ново американско изследване. Данните, публикувани в Pediatrics, ясно очертават тенденция: колкото по-рано подрастващите получат собствено устройство, толкова по-висока е вероятността за проблеми както с психичното, така и с физическото им здраве.

Проучването анализира информация от над 10 500 деца, проследявани в рамките на Adolescent Brain Cognitive Development — най-мащабното дългосрочно изследване на мозъчното развитие от детска възраст. Изводите не доказват пряка причинно-следствена връзка, но засилват натрупващите се доказателства, че ранният достъп до смартфон ограничава движението, нарушава съня и измества част от реалните социални контакти.

Кога е най-доброто време да започнем да мислим за пенсионен фонд?

Само през 2023 г. близо 17% от децата на 11 и 12 години, които държат електронни устройства в спалнята си, са се будили през нощта от известия. Паралелно с това повече от 80% от децата на възраст между 11 и 17 години не достигат препоръчителната дневна физическа активност — тенденция, която изследователите свързват с увеличеното време пред екран.

Последиците се проявяват не само в здравословен план, но и в поведението и общуването. „Юношеството е критичен етап от развитието, а тези промени могат да оставят трайни следи. Когато давате телефон на детето си, мислете за това като за решение, което има пряко влияние върху здравето му. Дете на 12 е много различно от дете на 16“, казва водещият автор на изследването д-р Ран Барзилай, детски психиатър в детската болница на Филаделфия.

AI играчките влизат в детските стаи, но колко са безопасни?

Въпреки нарастващите предупреждения много родители продължават да дават смартфони на децата си на около 11- 12 години, често водени от съображения за удобство и сигурност. Научната картина обаче остава нееднозначна: някои проучвания откриват минимална връзка между използването на смартфон и психичните проблеми, докато други отчитат значими рискове, пише New York Post.

