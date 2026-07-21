Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?

В Бизнес Видео Подкаст гостува д-р Ивелин Кичуков - председател на Българската асоциация по туризъм

Какво е състоянието на българския туризъм? Защо страната ни губи конкурентоспособност? И какви промени са необходими, за да се превърне България в целогодишна туристическа дестинация? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря д-р Ивелин Кичуков - председател на Българската асоциация за туризъм.

Според него България разполага с огромен туристически потенциал - морски, зимен, СПА, балнео и културно-исторически туризъм, но секторът продължава да се сблъсква с редица системни проблеми.

„Липса на национална стратегия, липса на бранд, недостиг на кадри. Много слаба реклама... И най-важното - ние в момента не го управляваме като национален приоритет, а като сезонна дейност“, казва Кичуков.

По думите му страната все още се възприема като евтина туристическа дестинация, но тази стратегия вече не е достатъчна.

„Преди години туристът основно гледаше цената. Сега той гледа не само цена, той гледа продукта, качественото обслужване... вече ние трябва да започнем да продаваме преживяване“, посочва той.

Кичуков е категоричен, че България трябва да се позиционира като целогодишна туристическа дестинация, която предлага разнообразни преживявания - море, планина, минерални извори, културно-исторически обекти и винен туризъм.

Сред основните предизвикателства той откроява и недостига на кадри. Според него проблемът не е само във вноса на работници от трети страни, а в липсата на връзка между образованието, бизнеса и държавата.

„Проблемът е липсата на топлата връзка между образованието, държавата и бизнеса“, казва председателят на Българската асоциация по туризъм.

Той обръща внимание и на навлизането на изкуствения интелект, който вече променя начина, по който туристите избират своите дестинации.

„Изкуственият интелект вече е първи помощник на туриста. Ако не успеем много бързо да се дигитализираме и да започнем да показваме какво притежаваме, ще загубим много пазари“, предупреждава Кичуков.

В заключение той посочи три основни приоритета за развитието на сектора - туризмът да стане национален приоритет, да се улеснят процедурите за туристи и работници от трети страни и да се насърчи публично-частното партньорство между държавата, общините, бизнеса и академичната общност.

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