×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1426 BGN
Петрол
83.04 $/барел
Bitcoin
$65,500.2
Последвайте ни
1 USD
1.1426 BGN
Петрол
83.04 $/барел
Bitcoin
$65,500.2
Бизнес Видео Подкаст Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?

Борислава Кирилова

В Бизнес Видео Подкаст гостува д-р Ивелин Кичуков - председател на Българската асоциация по туризъм

Какво е състоянието на българския туризъм? Защо страната ни губи конкурентоспособност? И какви промени са необходими, за да се превърне България в целогодишна туристическа дестинация? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря д-р Ивелин Кичуков - председател на Българската асоциация за туризъм.

Според него България разполага с огромен туристически потенциал - морски, зимен, СПА, балнео и културно-исторически туризъм, но секторът продължава да се сблъсква с редица системни проблеми.

„Липса на национална стратегия, липса на бранд, недостиг на кадри. Много слаба реклама... И най-важното - ние в момента не го управляваме като национален приоритет, а като сезонна дейност“, казва Кичуков.

Дипломата вече не е достатъчна: Какво ще търсят работодателите през следващите години?

По думите му страната все още се възприема като евтина туристическа дестинация, но тази стратегия вече не е достатъчна.

„Преди години туристът основно гледаше цената. Сега той гледа не само цена, той гледа продукта, качественото обслужване... вече ние трябва да започнем да продаваме преживяване“, посочва той.

Кичуков е категоричен, че България трябва да се позиционира като целогодишна туристическа дестинация, която предлага разнообразни преживявания - море, планина, минерални извори, културно-исторически обекти и винен туризъм.

Сред основните предизвикателства той откроява и недостига на кадри. Според него проблемът не е само във вноса на работници от трети страни, а в липсата на връзка между образованието, бизнеса и държавата.

„Проблемът е липсата на топлата връзка между образованието, държавата и бизнеса“, казва председателят на Българската асоциация по туризъм.

Харесваните хора печелят повече: 5 сигнала, че сте направили отлично първо впечатление

Той обръща внимание и на навлизането на изкуствения интелект, който вече променя начина, по който туристите избират своите дестинации.

„Изкуственият интелект вече е първи помощник на туриста. Ако не успеем много бързо да се дигитализираме и да започнем да показваме какво притежаваме, ще загубим много пазари“, предупреждава Кичуков.

В заключение той посочи три основни приоритета за развитието на сектора - туризмът да стане национален приоритет, да се улеснят процедурите за туристи и работници от трети страни и да се насърчи публично-частното партньорство между държавата, общините, бизнеса и академичната общност.

Вижте целия разговор във ВИДЕОТО!

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Изгодна сделка или скъп капан? Какво не казват брокерите за имотите със статут на „офис“
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата