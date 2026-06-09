Siri става конкурент на ChatGPT и Gemini - ето какво може обновеният AI асистент

Целта е Siri да се превърне в интелигентен AI помощник

Две години след като обеща, но не успя да представи по-умна версия на Siri, Apple официално разкри своя обновен AI асистент по време на годишната конференция за разработчици WWDC 2026. Новата версия, наречена Siri AI, ще бъде достъпна в бета версия по-късно тази година, предаде TechCrunch.

Целта на Siri AI е да превърне Siri от традиционен гласов асистент в интелигентен AI помощник, способен да изпълнява значително по-сложни задачи. Новият асистент ще бъде придружен и от самостоятелно приложение Siri.

Обновената Siri ще може да използва актуална информация от интернет, за да предоставя по-точни и контекстуални отговори. Освен това ще има достъп до данните на устройството и ще може да анализира съдържанието, което се показва на екрана на потребителя.

С този ход Apple превръща Siri в пълноценен разговорен AI чатбот, който да се конкурира с водещи решения като ChatGPT, Claude и Gemini. Това представлява най-голямата промяна в историята на Siri, която досега беше възприемана основно като гласов асистент.

При търсене на информация Siri вече ще показва резултатите под формата на информационни карти, съдържащи данни от интернет, съобщения, имейли и други източници.

Промени има и в интерфейса. При по-новите модели iPhone Siri ще бъде интегрирана в Dynamic Island. Вместо познатото осветяване на краищата на екрана при активиране на асистента, потребителите ще виждат нова анимация в Dynamic Island.

Една от най-интересните нови функции е „Write with Siri“ („Пиши със Siri“). Тя ще помага при създаването на текстове в приложения като Mail и Messages, като ще се адаптира към индивидуалния стил на комуникация на потребителя. Например, ако обикновено изпращате кратки и делови съобщения на своя ръководител, Siri ще използва същия тон при създаването на чернови.

Потребителите ще могат да стартират разговор със Siri чрез глас, текст или чрез плъзгане надолу от Dynamic Island. Асистентът ще поддържа и по-задълбочени разговори, както и изпълнението на по-сложни задачи.

Сред новите възможности е създаването на съобщения и документи по зададени теми, като Siri ще може да използва информация от интернет, предишни имейли, календара, контактите и други лични данни, до които потребителят е предоставил достъп.

Apple представя и изцяло нов гласов модел за Siri, който звучи по-естествено и позволява персонализиране на темпото и изразителността на речта. Компанията също така подобрява системната диктовка, която вече разпознава по-точно правопис, пунктуация и главни букви.

С помощта на Siri AI потребителите ще могат да създават подробни планове, да получават обратна връзка и да водят продължителни разговори с асистента по различни теми.

При macOS Siri ще бъде интегрирана директно в Spotlight, който вече ще може не само да намира файлове, но и да отговаря на въпроси. В watchOS потребителите ще могат да задават въпроси и да изпълняват различни действия директно от своя Apple Watch.