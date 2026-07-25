Този малък мексикански град беше избран за най-добрия в света от хиляди пътешественици

Каква е причината?

Всяка година Time Out анкетира хиляди жители на градовете по целия свят, за да състави годишната си класация на най-добрите градове на планетата. Списъкът разчита на мненията на местните жители, които са помолени да разкрият всичко - от храна и култура до удобство за пешеходци и щастие.

Travel + Leisure поема по другия път - годишните награди World's Best Awards молят хиляди пътували читатели да оценят градовете, които са посетили, по всичко - от забележителности и култура до храна, дружелюбие и стойност.

А присъдата на посетителите за 2026 г.? Най-добрият град в света е Сан Мигел де Алиенде, малък град от колониалната епоха в централните планини на Мексико, който оглави класацията с резултат 93,07 от 100. Читателите бяха възхитени от неговата бонбонено оцветена архитектура, брилянтна храна и еклектично пазаруване, а всеки, който се е разхождал по калдъръмените му улички в златния час, с онази приказна розова църква, извисяваща се над главния площад, ще се затрудни да спори.

Мексико и Азия доминираха в тазгодишната класация

Мексиканските градове доминираха в класацията, с по-голямо представителство в топ 15 от която и да е друга държава. Оаксака се класира на пето място, Мексико Сити на девето, а Гуадалахара на 15-то. Азиатските градове също имаха силно представителство, като Киото на второ, Чианг Май на трето, Хой Ан на четвърто и Банкок на шесто.

Нито един европейски град не попадна в топ 10, но Флоренция беше най-добре представилият се на континента на 13-то място, като Прага, Залцбург и Краков развяха знамето за Централна Европа по-надолу в списъка.

Уелингтън влезе в топ 25 на света и беше обявен за най-добрия град в Австралия, Нова Зеландия и Южния Пасифик за първи път, като читателите посочиха местата на снимките и музеите му.

10-те най-добри града в света през 2026 г., според читателите на Travel + Leisure

Сан Мигел де Алиенде, Мексико

Киото, Япония

Чианг Май, Тайланд

Хой Ан, Виетнам

Оахака, Мексико

Банкок, Тайланд

Йерусалим

Сием Реап, Камбоджа

Мексико Сити, Мексико

Токио, Япония