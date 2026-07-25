Пенсионерите в САЩ не бързат да се местят в по-малки жилища: Защо запазват големите си домове?

Пенсионният план, който често не се случва

Въпреки че много американци планират да намалят разходите си след пенсиониране, данните показват, че голяма част от възрастните собственици на имоти в САЩ остават в жилища със сходни размери или дори купуват по-големи, пише Investopedia.

Идеята, че след пенсиониране хората продават голямото семейно жилище и се преместват в по-малък апартамент, изглежда логична – по-ниски сметки, по-малко поддръжка и допълнителни средства от продажбата на имота. Данните от пазара на недвижими имоти в САЩ обаче показват различна картина.

Според доклад на Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти в САЩ (NAR), публикуван през април, американците в пенсионна възраст рядко намаляват значително размера на жилището си при преместване.

Представителите на поколението на бейби бумърите в САЩ на възраст между 61 и 70 години, които са продали жилище с площ около 185 кв. м, в периода юни 2024 – юни 2025 г. са купили друго с приблизително същия размер. При хората между 71 и 79 години има известно намаляване, но то е минимално – около 9 кв. м, приблизително колкото едно компактно паркомясто.

„Много купувачи в пенсионна възраст казват, че планират да намалят размера на жилището си, но на практика няма голяма промяна в площта на домовете, които купуват“, коментира Джесика Лаутц, вицепрезидент по изследванията в NAR.

Пенсионният план, който често не се случва

В САЩ финансовите калкулатори и съвети за планиране на пенсионирането често включват сценарий, в който хората продават по-големия си дом след 60-те си години и се местят в по-малко жилище. Така те могат да освободят капитал и да намалят месечните си разходи.

Проучване на Freddie Mac от края на 2024 г. показва, че около две трети от американските собственици на жилища от поколението на бейби бумърите, които планират да се преместят, очакват да изберат по-малък дом.

Но реалните действия често са различни.

Анализ на данни от преброяването на населението в САЩ показва, че средният брой стаи и спални в жилищата на американците между 65 и 74 години през 2024 г. е почти същият като при групата между 55 и 64 години десетилетие по-рано. Средният дом продължава да има около шест стаи и три спални.

Повече капитал, повече възможности

Една от причините пенсионерите в САЩ да не се отказват от по-големите жилища е натрупаното богатство от имоти.

След години на поскъпване на пазара много представители на поколението на бейби бумърите разполагат със значителен собствен капитал, което им позволява да купуват имоти с големи първоначални вноски или дори изцяло в брой.

Според NAR 39% от купувачите на възраст между 61 и 70 години и 46% от тези над 71 години са платили изцяло в брой за последното си жилище. За сравнение, сред всички купувачи в САЩ делът е 26%.

Не квадратурата, а близостта до семейството движи решенията

Причините за преместване също се различават от очакваното. Сред американците между 61 и 100 години житейски промени като пенсиониране, промяна в семейното положение или здравословни проблеми по-често стоят зад решението за нов дом, отколкото желанието за по-малко жилище.

Само 11% от купувачите в САЩ на възраст между 61 и 70 години посочват по-малкия дом като основна причина за преместването. При хората над 81 години този дял достига 18%.

За най-възрастните американски купувачи водещ мотив е близостта до семейството и приятелите. Сред хората между 71 и 79 години това е причината за преместване при 41%, а при тези над 80 години – при 43%.

Липсват подходящи малки жилища

Друга причина пенсионерите в САЩ да остават в по-големи домове е недостигът на подходящи малки жилища на достъпни цени.

Според анализ на Redfin в някои части на страната просто няма достатъчно компактни жилища, в които възрастните собственици да се преместят без значителен компромис. Освен това много хора не искат да се разделят с пространството, което им позволява да събират деца и внуци по празници или да запазят вещите, натрупани през годините.

Данните показват, че представата за американския пенсионер, който продава голямата къща и се мести в малък апартамент, не винаги отговаря на реалността. За много възрастни хора в САЩ домът остава не просто разход, а място за семейство, спомени и сигурност.