Колко струва да изпратите писмо от България до друг континент?

При по-големите международни пратки се прилагат и редица митнически изисквания
Изпращането на писмо от България до друга държава остава една от най-достъпните международни услуги, ако използвате Български пощи. За малка международна писмовна пратка до 20 грама без предимство тарифата е 0,95 евро (1,85 лв.) за съседни държави, 1,15 евро (2,24 лв.) за страни от Европейския съюз и 1,45 евро (2,83 лв.) за държави извън ЕС, включително други континенти. При избор на услуга с предимство цените се увеличават съответно до 1,35 евро (2,65 лв.) за съседни страни, 1,65 евро (3,22 лв.) за държави от ЕС и 1,85 евро (3,62 лв.) за държави извън Европейския съюз.
В категорията на писмовните пратки попадат няколко вида услуги. Кореспондентските пратки включват писма и пощенски картички, съдържащи писмени съобщения върху физически носител. Печатните произведения обхващат вестници, списания, книги, каталози и други печатни материали. Малките пакети могат да съдържат предмети със или без търговска стойност, а специалните пратки за незрящи и слабовиждащи лица включват релефни писма, звукозаписи и други материали, предназначени за тази група потребители. Всички тези пратки могат да бъдат вътрешни или международни.
Какво трябва да знаете, преди да изпратите писмо?
За да бъдат приети за изпращане, пощенските пратки трябва да отговарят на определени изисквания за размер и тегло. Формат P например е предназначен за малки писмовни пратки и пощенски картички с минимални размери 90х140 мм и максимални 165х245 мм, дебелина до 5 мм и тегло до 50 грама. Съществуват и по-големите формати G и E за обемни писмовни пратки, печатни произведения и малки пакети. Задължително условие е опаковката да бъде съобразена с теглото и съдържанието на пратката, а всички предметни пратки се приемат отворени за проверка, пише в официалния сайт на Български пощи.
Изпращане на по-големии пратки, извън ЕС
При международните пратки се прилагат и редица митнически изисквания. За изпращане на стоки извън Европейския съюз е необходимо попълване на митническа декларация. За малки пакети до 2 кг се използва формуляр CN22, а за колетни пратки – адресен формуляр CP72 с вградена декларация CN23. Подателите трябва да са наясно, че носят пълна отговорност за съдържанието на изпращаните пратки, а при конфискация или задържане от митническите или охранителните органи губят правото на обезщетение.
Особено важно е и правилното адресиране. Вътрешните пратки се изписват на кирилица, докато международните трябва да бъдат адресирани с латински букви и арабски цифри. Данните на получателя се вписват в долния десен ъгъл и включват име, адрес, пощенски код, населено място и държава. Данните на подателя се поставят в горния ляв ъгъл или на обратната страна на пратката. Възможно е също изпращане „до поискване“ или до абонаментна пощенска кутия.
Не всяка стока може да бъде изпращана по пощата. Част от предметите и веществата са напълно забранени, а други могат да бъдат изпращани само при определени условия или с изрично разрешение. Ограниченията зависят както от международните правила, така и от законодателството на държавата получател. При изпращане на търговски пратки извън ЕС се препоръчва към пратката да бъде приложена фактура, което улеснява митническите процедури. Добра практика е също да се посочи телефонен номер или имейл на получателя, за да може местната пощенска администрация да осъществи по-бърза връзка при необходимост.