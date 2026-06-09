Колко струва да изпратите писмо от България до друг континент?

При по-големите международни пратки се прилагат и редица митнически изисквания

Изпращането на писмо от България до друга държава остава една от най-достъпните международни услуги, ако използвате Български пощи. За малка международна писмовна пратка до 20 грама без предимство тарифата е 0,95 евро (1,85 лв.) за съседни държави, 1,15 евро (2,24 лв.) за страни от Европейския съюз и 1,45 евро (2,83 лв.) за държави извън ЕС, включително други континенти. При избор на услуга с предимство цените се увеличават съответно до 1,35 евро (2,65 лв.) за съседни страни, 1,65 евро (3,22 лв.) за държави от ЕС и 1,85 евро (3,62 лв.) за държави извън Европейския съюз.

В категорията на писмовните пратки попадат няколко вида услуги. Кореспондентските пратки включват писма и пощенски картички, съдържащи писмени съобщения върху физически носител. Печатните произведения обхващат вестници, списания, книги, каталози и други печатни материали. Малките пакети могат да съдържат предмети със или без търговска стойност, а специалните пратки за незрящи и слабовиждащи лица включват релефни писма, звукозаписи и други материали, предназначени за тази група потребители. Всички тези пратки могат да бъдат вътрешни или международни.

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Какво трябва да знаете, преди да изпратите писмо?

За да бъдат приети за изпращане, пощенските пратки трябва да отговарят на определени изисквания за размер и тегло. Формат P например е предназначен за малки писмовни пратки и пощенски картички с минимални размери 90х140 мм и максимални 165х245 мм, дебелина до 5 мм и тегло до 50 грама. Съществуват и по-големите формати G и E за обемни писмовни пратки, печатни произведения и малки пакети. Задължително условие е опаковката да бъде съобразена с теглото и съдържанието на пратката, а всички предметни пратки се приемат отворени за проверка, пише в официалния сайт на Български пощи.

Изпращане на по-големии пратки, извън ЕС

При международните пратки се прилагат и редица митнически изисквания. За изпращане на стоки извън Европейския съюз е необходимо попълване на митническа декларация. За малки пакети до 2 кг се използва формуляр CN22, а за колетни пратки – адресен формуляр CP72 с вградена декларация CN23. Подателите трябва да са наясно, че носят пълна отговорност за съдържанието на изпращаните пратки, а при конфискация или задържане от митническите или охранителните органи губят правото на обезщетение.

Особено важно е и правилното адресиране. Вътрешните пратки се изписват на кирилица, докато международните трябва да бъдат адресирани с латински букви и арабски цифри. Данните на получателя се вписват в долния десен ъгъл и включват име, адрес, пощенски код, населено място и държава. Данните на подателя се поставят в горния ляв ъгъл или на обратната страна на пратката. Възможно е също изпращане „до поискване“ или до абонаментна пощенска кутия.

Не всяка стока може да бъде изпращана по пощата. Част от предметите и веществата са напълно забранени, а други могат да бъдат изпращани само при определени условия или с изрично разрешение. Ограниченията зависят както от международните правила, така и от законодателството на държавата получател. При изпращане на търговски пратки извън ЕС се препоръчва към пратката да бъде приложена фактура, което улеснява митническите процедури. Добра практика е също да се посочи телефонен номер или имейл на получателя, за да може местната пощенска администрация да осъществи по-бърза връзка при необходимост.