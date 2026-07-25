Meta напусна глобалната инициатива за чиста енергия

Защо се стига до там?

Meta се отказа от глобален ангажимент на водещи компании да се снабдяват изцяло с електроенергия от възобновяеми източници, потвърди компанията в петък. Технологичният гигант, собственик на Facebook и Instagram, вече не фигурира сред членовете на инициативата RE100 - проект на базираната във Великобритания нестопанска организация „Клаймит Груп“, който наброява 444 членове, включително Apple, Google и Microsoft. Новината беше съобщена за първи път от специализираното издание „Ричардж Нюз“, цитирано от БГНЕС.

Meta се присъединява към инициативата през 2016 г., съгласно архивирана версия на уебсайта на RE100. Оттеглянето идва на фона на мащабното строителство на центрове за данни от водещи технологични компании - Meta е сключила сделки, плащайки на комунални дружества да пуснат в експлоатация нови газови електроцентрали, включително 10 само за захранването на центъра за данни „Хиперион“ в щата Луизиана.

Говорител на Meta заяви пред АФП, че компанията продължава да увеличава инвестициите си във възобновяема енергия и че напускането на RE100 не променя целта ѝ да покрива потреблението си на електроенергия със 100 процента чиста енергия. Според собствения ѝ уебсайт компанията постига тази цел на годишна база от 2020 г. насам чрез партньорства с доставчици на възобновяема енергия по дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия.

„Клаймит Груп“ обаче заяви пред „Ричардж Нюз“, че това вече не е достатъчно. „След няколко задълбочени разговора между Meta и Клаймит Груп Meta се оттегли от инициативата RE100, тъй като вече не е в състояние да отговори на техническите критерии поради направените инвестиции в нови газови мощности“, посочи говорител на организацията.

Природният газ отдавна се представя като „преходно гориво“ между по-замърсяващите изкопаеми горива и възобновяеми източници като вятърната и слънчевата енергия. Макар емисиите му да са по-ниски, добивът и извличането му причиняват изтичане на метан - мощен парников газ, който е и основен компонент на природния газ. Изгарянето му причинява и значително замърсяване на въздуха с азотни оксиди, сяра, живак и прахови частици, докато технологията на хидравличното разбиване, известна като „фракинг“, може да замърси подземните водни запаси.

Meta не е единствената компания, предприела подобна промяна. Microsoft подписа сделка с Chevron миналия месец за доставка на електроенергия от природен газ за център за данни в Западен Тексас, докато Google също е била свързвана с подобни партньорства в медийни публикации.