Печалбите на Samsung скочиха с 1800% заради продажбите на AI чипове

Въпреки силните прогнози акциите на Samsung поевтиняха с близо 7%
Южнокорейският технологичен гигант Samsung Electronics обяви, че очаква значителен скок на печалбата си, подкрепен от силното световно търсене на чипове памет, свързани с изкуствения интелект (ИИ). Компанията прогнозира, че между началото на април и края на юни е реализирала оперативна печалба от 8,94 трилиона вона (43,6 милиарда британски лири; 58,4 милиарда долара), което представлява третото поредно рекордно тримесечно представяне.
Големи южнокорейски компании като Samsung публикуват предварителни прогнози за финансовите си резултати преди официалните отчети, за да предоставят на инвеститорите по-ранна информация за представянето си. Последната прогноза на компанията, представена във вторник преди пълното публикуване на резултатите по-късно през юли, идва в момент, когато търсенето на полупроводници продължава да изпреварва производствените възможности, което води до увеличение на цените, предава ВВС.
В предварителния си отчет, известен като насоки за печалби, Samsung посочи, че приходите ѝ за тримесечието се очаква да достигнат около 171 трилиона вона – повече от два пъти над нивото от същия период на миналата година. Според индустриалния анализатор Марк Айнщайн от Counterpoint Research това е едно от „най-добрите тримесечни представяния досега“ и се доближава до рекордите в технологичния сектор, поставени по-рано от Nvidia.
Според Брайън Ма, анализатор на технологични устройства в IDC, се очаква доставките да останат ограничени и през следващата година заради непрекъснато високото търсене от страна на центровете за данни, използващи изкуствен интелект. Samsung е сред най-големите производители на полупроводници в света и доставя чипове за компании като Nvidia и Google, както и компоненти за широка гама електронни устройства. Акциите на водещите технологични компании отбелязаха значителен ръст през последните месеци заради увеличаващото се търсене на AI чипове.
Въпреки силните прогнози акциите на Samsung поевтиняха с близо 7% в Сеул във вторник, тъй като част от инвеститорите са очаквали още по-високи резултати. Пазарната стойност на компанията обаче се е увеличила повече от два пъти от началото на годината, а южнокорейският конкурент SK Hynix е отчел ръст от над 200%. Представянето на двете компании помогна на основния южнокорейски борсов индекс Kospi да се повиши с повече от 80% през тази година.
През май Nvidia отчете рекордни тримесечни приходи и печалби, като продажбите между януари и март надхвърлиха 80 милиарда долара. Въпреки това акциите на компанията спаднаха, което според някои анализатори показва нарастващите притеснения на инвеститорите за конкуренцията в сектора. През юни Южна Корея представи планове за инвестиции от поне 880 милиарда долара в проекти, свързани със Samsung и SK Hynix, с цел развитие на местното производство на чипове през следващите години. Междувременно конкурентни компании в Япония, Китай и Тайван също влагат значителни средства в нови фабрики за полупроводници, за да отговорят на растящото глобално търсене.