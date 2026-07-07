Печалбите на Samsung скочиха с 1800% заради продажбите на AI чипове

Въпреки силните прогнози акциите на Samsung поевтиняха с близо 7%

Южнокорейският технологичен гигант Samsung Electronics обяви, че очаква значителен скок на печалбата си, подкрепен от силното световно търсене на чипове памет, свързани с изкуствения интелект (ИИ). Компанията прогнозира, че между началото на април и края на юни е реализирала оперативна печалба от 8,94 трилиона вона (43,6 милиарда британски лири; 58,4 милиарда долара), което представлява третото поредно рекордно тримесечно представяне.

Големи южнокорейски компании като Samsung публикуват предварителни прогнози за финансовите си резултати преди официалните отчети, за да предоставят на инвеститорите по-ранна информация за представянето си. Последната прогноза на компанията, представена във вторник преди пълното публикуване на резултатите по-късно през юли, идва в момент, когато търсенето на полупроводници продължава да изпреварва производствените възможности, което води до увеличение на цените, предава ВВС.

Снимка: Samsung

В предварителния си отчет, известен като насоки за печалби, Samsung посочи, че приходите ѝ за тримесечието се очаква да достигнат около 171 трилиона вона – повече от два пъти над нивото от същия период на миналата година. Според индустриалния анализатор Марк Айнщайн от Counterpoint Research това е едно от „най-добрите тримесечни представяния досега“ и се доближава до рекордите в технологичния сектор, поставени по-рано от Nvidia.

Според Брайън Ма, анализатор на технологични устройства в IDC, се очаква доставките да останат ограничени и през следващата година заради непрекъснато високото търсене от страна на центровете за данни, използващи изкуствен интелект. Samsung е сред най-големите производители на полупроводници в света и доставя чипове за компании като Nvidia и Google, както и компоненти за широка гама електронни устройства. Акциите на водещите технологични компании отбелязаха значителен ръст през последните месеци заради увеличаващото се търсене на AI чипове.

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Въпреки силните прогнози акциите на Samsung поевтиняха с близо 7% в Сеул във вторник, тъй като част от инвеститорите са очаквали още по-високи резултати. Пазарната стойност на компанията обаче се е увеличила повече от два пъти от началото на годината, а южнокорейският конкурент SK Hynix е отчел ръст от над 200%. Представянето на двете компании помогна на основния южнокорейски борсов индекс Kospi да се повиши с повече от 80% през тази година.

През май Nvidia отчете рекордни тримесечни приходи и печалби, като продажбите между януари и март надхвърлиха 80 милиарда долара. Въпреки това акциите на компанията спаднаха, което според някои анализатори показва нарастващите притеснения на инвеститорите за конкуренцията в сектора. През юни Южна Корея представи планове за инвестиции от поне 880 милиарда долара в проекти, свързани със Samsung и SK Hynix, с цел развитие на местното производство на чипове през следващите години. Междувременно конкурентни компании в Япония, Китай и Тайван също влагат значителни средства в нови фабрики за полупроводници, за да отговорят на растящото глобално търсене.