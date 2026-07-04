Знаете ли, че вашият телефон с Android има „срок на годност“?

Ето как да проверите кога е на път да изтече

Датата на края на жизнения цикъл на смартфон с Android отбелязва момента, в който производителят спира да пуска актуализации за сигурност за това устройство. Въпреки че това е една от най-важните информации за всеки потребител, много малко хора знаят кога телефонът им ще бъде извън официалната поддръжка.

Този момент не означава, че устройството ще спре да работи за една нощ, но означава, че е много важно да си купите нов телефон възможно най-скоро. В тази статия ще научите какво всъщност означава край на поддръжката, защо е важна и от колко време Samsung, Google, Xiaomi и други производители актуализират своите телефони.

Какво означава датата на края на поддръжката за телефон с Android?



За разлика от iPhone, Android няма единна политика за актуализиране. Въпреки че Google разработва цялата операционна система, производителят на устройството трябва да реши колко дълго даден телефон ще получава актуализации.

Има два основни вида актуализации:

Актуализациите на версиите на Android носят нови функции, освежен дизайн и различни подобрения. Ако устройството ви вече не получава нови версии на Android, някои нови приложения може да не работят или да не поддържат най-новите функции с течение на времето.

Актуализациите за сигурност са по-важна категория. Те поправят известни недостатъци в сигурността, които хакерите могат да използват, за да получат достъп до вашето устройство. Ако вече не получавате актуализации за сигурност, използвате телефон, който ще става все по-уязвим с течение на времето, дори и да не е очевидно на пръв поглед.

Крайната дата на поддръжка за вашия смартфон е, когато производителят спре да пуска тези актуализации. След това устройството не става автоматично неизползваемо, но се превръща във все по-голям риск за сигурността - особено ако го използвате за електронно банкиране, онлайн пазаруване или достъп до чувствителни данни.

Колко дълго производителите поддържат своите устройства?



Добрата новина е, че периодът на поддръжка е значително удължен през последните години. Samsung и Google бяха лидерите в тази област, а след това други производители ги последваха. Част от причината е, че Европейският съюз въведе минимални законови изисквания чрез „Регламента за екодизайн за устойчиви продукти“ (ESPR), който влезе в сила през юни 2025 г.

За всички нови модели смартфони, въведени след 20 юни 2025 г., производителите са длъжни да предоставят актуализации на софтуера поне пет години след изтеглянето на устройството от пазара.

По-долу можете да видите периода на поддръжка, обещан в момента от основните производители за най-новите им модели:

Samsung (премиум модели) - 7 актуализации на Android / 7 години корекции за сигурност

Samsung (среден клас) - 6 актуализации на Android / 6 години корекции за сигурност

Honor (премиум модели) - 7 актуализации на Android / 7 години корекции за сигурност

Honor (среден клас) - 6 актуализации на Android / 6 години корекции за сигурност

Xiaomi (премиум модели) - 5 или 6 актуализации на Android / 6 години корекции за сигурност

Xiaomi (среден клас) - 4 актуализации на Android / 6 години корекции за сигурност

Realme (премиум модели) - 4 актуализации на Android / 5 години корекции за сигурност

Google Pixel (премиум модели) - 7 актуализации на Android / 7 години корекции за сигурност

OnePlus (премиум модели) - 4 актуализации на Android / 6 години корекции за сигурност

Motorola (премиум модели) - 7 актуализации на Android / 7 години корекции за сигурност

Как да проверите кога телефонът ви е извън поддръжка

HONOR 400 Smart софтуер и производителност

След като знаете модела, един от най-надеждните източници за проверка на датата на края на поддръжката е сайтът endoflife.date. Разделът „Устройства“ предоставя общ преглед на устройствата по производител, включително Samsung, Google, OnePlus и други. Щракването върху производител отваря таблица с всички модели и точната дата, след която те вече няма да получават актуализации за сигурност.

Като алтернатива, можете да търсите в интернет, като използвате името на вашия модел, заедно с термини като „край на софтуерната поддръжка“ или „политика за актуализации“. Така например ще разберете, че поддръжката за Xiaomi 17 приключва през февруари 2032 г.