България с втория най-силен летен туристически пик в ЕС

Коя е най-сезонната тристическа дестинация в ЕС?

През 2025 г. България е сред най-сезонните туристически дестинации в ЕС. 43% от всички нощувки в местата за настаняване през 2025 г. са реализирани само през юли и август. По този показател страната е на второ място в ЕС след Хърватия, където делът достига 55%, предаде репортер на БГНЕС.

Силният летен туризъм на страната ни обаче я поставя сред държавите с най-голяма зависимст от пиковия сезон. След България е Гърция с 42% от годишните нощувки. За сравнение, средното равнище за Европейския съюз е 31%, показват данни на Евростат за сезонността в туристическия сектор.

Коя е най-сезонната дестинация в ЕС?

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Хърватия заема първо място в Европейския съюз по сезонност на туристически дестинации. Коефициентът на Джини, който може да се разглежда и за сезонност, измервайки неравномерността в разпределението на нощувките през годината, е 0,59 за Хърватия при средно 0,25 за ЕС. Следват Гърция с 0,49 и България с 0,39.

Друг показател, който отчита дела на двата водещи месеца в годината, поставя България непосредствено след Хърватия. През юли и август у нас са реализирани 43% от всички туристически нощувки за 2025 г., докато в Хърватия този дял достига 55%, а в Гърция 42%.

На равнище ЕС най-предпочитаният месец е август, когато са регистрирани 501 милиона нощувки, или 16% от всички нощувки за годината. Юли е вторият най-силен месец с 460 милиона нощувки, което представлява 15% от годишния обем.

Силната сезонност на България е свързана основно с морския туризъм, който концентрира значителна част от посещенията през летните месеци. Подобен модел се наблюдава и в други държави със силно развито крайбрежно туристическо предлагане.

Евростат отчита, че най-силните сезонни колебания са характерни именно за държавите с голям дял на летния туризъм, сред които са Хърватия, Гърция и България. Обратно, страни като Малта, Германия и Финландия имат по-равномерно разпределение на туристическите нощувки през годината.