Последният танц на легендата: Какво ще прави Роналдо с милионите си след края на кариерата?

Португалецът изигра последния си мач на Мондиал, завършвайки турнира с 11 гола в 27 срещи

Кристиано Роналдо оставя зад гърба си историческа следа, изпълнена с рекорди и постижения, които трудно ще бъдат повторени. Той е първият футболист, вкарал в шест различни световни първенства, най-резултатният играч в историята на европейските първенства и единственият, реализирал попадения в пет издания на турнира. Легендата на Реал Мадрид има 451 гола за клуба, рекордните 17 попадения в една кампания на Шампионска лига на УЕФА през сезон 2013/14, пет награди „Златна топка“ и общо 976 гола в кариерата си, като се стреми да достигне границата от 1000.

Снимка: Reuters

Въпреки че не е обявил официално края на кариерата си, Роналдо вече се сбогува със световното първенство. След повече от 20 години от дебюта си на най-голямата футболна сцена португалецът изигра последния си мач на Мондиал, завършвайки турнира с 11 гола в 27 срещи. Той напусна терена с легендарния номер 7 на гърба си – символ, който превърна в част от своята идентичност. За Роналдо световната титла може и да остана недостижима, но наследството му като един от най-великите футболисти в историята вече е безспорно.

Футболистът вече има представа какво ще прави с милионите си, когато сложи край на професионалната си кариера. За португалската футболна легенда следващият етап от живота му изглежда ще бъде извън треньорската скамейка, но все пак остава свързан с футбола. Макар да наближава 40-годишна възраст – период, в който повечето елитни спортисти се отказват от активния спорт, Роналдо продължава да показва, че може да играе на най-високо ниво и дори да стигне до Световното първенство през 2026 г.

Снимка: Pinterest

От дебюта си през 2002 г. със Спортинг Лисабон Кристиано Роналдо изгради кариера, основана на голове, рекорди и трофеи. Португалецът е смятан за един от най-великите футболисти в историята, редом до легенди като Пеле и Диего Марадона, а съперничеството му с Лионел Меси се превърна в една от най-големите истории в съвременния футбол.

След периоди в Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус, както и настоящия му престой в Ал Насър, състоянието му се оценява на около 800 милиона евро. Той не само управлява успешно богатството си, но вече обмисля и следващия си ход след края на футболната си кариера. По време на церемонията по награждаването на най-добрия играч на Изтока на Globe Soccer Gala Роналдо даде знак, че не планира да става треньор, но допуска възможността един ден да бъде собственик на футболен клуб. „Не съм треньор и никога няма да бъда. Може би един ден ще се видя като собственик на клуб“, заяви португалецът, намеквайки за бъдещето си извън терена, предава Marca.

Снимка: Reuters

По този начин Роналдо може да последва примера на други футболни звезди, които след края на кариерата си се насочиха към управлението на клубове. Роналдо Назарио приключи активната си кариера през 2011 г., а през 2018 г. придоби 51% от акциите на Реал Валядолид. Друг пример е Дейвид Бекъм, който след отказването си през 2013 г. стана един от собствениците на Интер Маями през 2018 г. – клубът, в който по-късно заигра Лионел Меси. Така и Кристиано Роналдо изглежда подготвя следващата глава от своята история – този път не като играч, а като футболен инвеститор.