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БГ Бизнес Българска компания изгражда автоматизиран център за размножаване на насекоми

Българска компания изгражда автоматизиран център за размножаване на насекоми

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Проектът е на стойност 3,5 милиона евро и е един от първите по рода си в Европа

Вече работи първият автоматизиран център за размножаване на насекоми на българската биотехнологична компания Nasekomo – един от първите по рода си в Европа. Чрез съчетание на биология, роботи и цифрови технологии центърът превръща традиционно бавния и ръчен процес в модерен, автоматизиран модел за масово производство, съобщават от компанията.

Центърът е изграден в рамките на проекта „3B – Bits, Bots and Bugs for an Insect-Mediated Circular Economy“, който има за цел да се комбинират натрупаните знания за насекомите с модерни технологии като роботи и изкуствен интелект, така че размножаването им да може да се управлява ефективно и да се превърне в мащабируем индустриален процес.

Повече за центъра

Снимка: NASEKOMO

В този производствен комплекс за първи път всички основни етапи от размножаването са обединени в една автоматизирана технологична система. В нея над 80% от производствените операции са автоматизирани.

Част от разработените технологии включват и машинно зрение, базирано на изкуствен интелект, способно да преброява и анализира до 7000 новоизлюпени ларви всяка секунда, което позволява значително по-прецизен контрол върху качеството на производството. Допълнително, разработените в рамките на проекта нови решения за селекция и управление на родителските колонии правят производството по-предвидимо и устойчиво.

„Индустриалното отглеждане на насекоми не може да се мащабира без стандартизирано и конкурентно по отношение на разходите размножаване“, казва Марк Болар, съосновател и изпълнителен директор на компанията.

Проектът на стойност 3,5 милиона евро получава безвъзмездно финансиране в размер на 2,5 милиона евро чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на България, финансиран от инструмента NextGenerationEU на Европейския съюз, след като компанията аполучава наградата „Печат за високи постижения“ през 2022 г.

Историята на компанията може да прочетете тук:

Българската компания, която отглежда милиарди ларви, за да възстанови почвата

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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