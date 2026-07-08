Как да защитим личните си данни, докато използваме обществен Wi-Fi

Опасностите, които дебнат са сериозни

Безплатният обществен Wi-Fi е удобство, без което трудно можем да си представим ежедневието - използваме го в кафенета, ресторанти, хотели, летища, гари и търговски центрове. Но зад удобството се крие сериозен риск. Отворените безжични мрежи често са слабо защитени и могат да се превърнат в лесна мишена за киберпрестъпници.

Експертите по киберсигурност предупреждават, че дори няколко минути в незащитена мрежа могат да бъдат достатъчни за прихващане на чувствителна информация, ако потребителят не вземе необходимите предпазни мерки.

При публичните безжични мрежи данните често преминават през обща инфраструктура, което улеснява злонамерени лица да прихващат информация като пароли, имейли, банкови данни или информация за използваните приложения.

Освен това съществува риск от т.нар. фалшиви Wi-Fi мрежи. Хакери могат да създадат безжична мрежа с име, почти идентично на това на хотела, кафенето или летището. След като потребителят се свърже, целият му интернет трафик може да бъде наблюдаван.

VPN – най-добрата защита

Най-сигурният начин да използвате обществен Wi-Fi е чрез виртуална частна мрежа (VPN).

VPN криптира целия обмен на данни между устройството и интернет, така че дори някой да прихване трафика, информацията остава нечетима.

Популярни услуги като NordVPN, ExpressVPN, Surfshark или Proton VPN предлагат криптирана връзка, която защитава онлайн активността независимо дали използвате лаптоп, таблет или смартфон.

Дори ако паролата ви бъде компрометирана, двуфакторната автентификация (2FA) може да предотврати неоторизиран достъп.

При този метод освен паролата се изисква и второ потвърждение – например код, изпратен чрез приложение за удостоверяване или SMS.

Особено важно е 2FA да бъде активирана за:

електронната поща;

онлайн банкирането;

социалните мрежи;

облачните услуги;

служебните профили.

Повечето смартфони и лаптопи могат автоматично да се свързват с познати или свободни Wi-Fi мрежи.

Това е удобно, но крие опасност устройството да се свърже с фалшива мрежа, създадена от хакери.

Затова е препоръчително функцията за автоматично присъединяване към безжични мрежи да бъде изключена и връзката да се избира ръчно.

Преди да въвеждате лични данни, проверете дали адресът започва с https://, а не само с http://.

Катинарът до адреса в браузъра показва, че връзката между устройството и сайта е криптирана. Това не гарантира напълно безопасността, но значително намалява риска информацията да бъде прихваната.

Не използвайте обществен Wi-Fi за банкиране

Колкото и добре да е защитена мрежата, специалистите препоръчват да избягвате извършването на банкови преводи, плащания с карти или достъп до чувствителни финансови услуги чрез обществен Wi-Fi.

Ако се налага подобна операция, по-сигурен вариант е използването на мобилен интернет.

Преди да се свържете към обществена мрежа, проверете настройките на устройството си.

При компютрите е добре да деактивирате функциите за споделяне на файлове и принтери, а при мобилните устройства – услуги като AirDrop или други механизми за откриване от близки устройства.

Така ограничавате възможността непознати потребители в същата мрежа да получат достъп до информацията ви.

Редовните актуализации на операционната система и приложенията не само добавят нови функции, но и отстраняват уязвимости, които могат да бъдат използвани от киберпрестъпници.

Също така е препоръчително да използвате надежден антивирусен софтуер и защитна стена, особено ако често работите извън дома или офиса.

Изключвайте Wi-Fi, когато не го използвате

Много потребители оставят Wi-Fi включен постоянно. Това позволява на устройството непрекъснато да търси налични мрежи, което може да улесни проследяването на местоположението му или автоматичното свързване към непознати точки за достъп.

Когато приключите с работата си, просто изключете Wi-Fi. Освен че повишава сигурността, това спестява и батерия.