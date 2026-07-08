След поредното чудо на Меси: Каква е била първата заплата на футболиста?

Как една салфетка се превърна в най-скъпия договор в историята на футбола

Вчерашният мач изправи феновете на Аржентина на нокти. Шампионите изглеждаха на ръба на отпадането, след като изоставаха с 0:2 до 79-ата минута. След емоционалното сбогуване на Кристиано Роналдо с турнира, мнозина очакваха същата съдба да застигне и Лео Меси. Аржентина обаче сътвори истинско чудо, преобърна развоя срещу Египет и защити своята титла.

Този драматичен триумф за пореден път доказа, че Меси притежава суперсилата да побеждава дори тогава, когато целият свят го е отписал. Навигването по ръба на невъзможното обаче е негова съдба още от дете.

Историята на Лионел Меси и ФК Барселона е един най-мащабните бизнес проекти в историята на световния спорт. Всичко започва през септември 2000 г., когато бъдещето на едно крехко 13-годишно момче от Росарио изглежда несигурно. Семейството на Меси не може да си позволи скъпото лечение за дефицит на растежния хормон, но съдбата има друг план.

Пътят на Лео от Аржентина до върха на футбола преминава през феноменална финансова еволюция, която променя стандартите в спорта завинаги, пише Barcelona Stats.

Съдбоносното изпитание и договорът на салфетка

През есента на 2000 г., притиснат от липсата на средства за терапията на сина си, бащата на Меси го води в Испания на проби в каталунския гранд. Изключителният талан на хлапето веднага смайва специалистите. Осъзнавайки, че пред себе си има диамант, тогавашният директор на клуба действа импулсивно и набързо разписва трансферно споразумение върху най-близкото подръчно средство – обикновена хартиена салфетка.

Тази легендарна сделка осигурява място на Меси в прочутата академия „Ла Масия“. Условията? Годишна нетна заплата от 60 000 евро и, което е по-важно по това време, пълен ангажимент от страна на Барселона да покрива медицинските разходи за лечението му.

Професионалният пробив

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Истинският скок напред се случва през 2004 г., когато Меси подписва първия си официален професионален договор. Клубът вече е наясно с чудовищния потенциал на аржентинеца и му предлага тригодишно споразумение с нетна годишна заплата от приблизително 3 милиона евро (общо 9 милиона евро за периода). Това бележи началото на метеоритния му възход в мъжкия футбол.

Бързо изкачване по финансовата стълбица

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С превръщането на Меси в лидер на терена, договорите му започват да се пренаписват с шеметна скорост, отразявайки нарастващото му влияние:

2007 г.: Договорът е подновен при нетна годишна заплата от 7 милиона евро.

2008 г.: Възнаграждението му скача на 8,5 милиона евро на година.

2009–2012 г.: В златните години под ръководството на Пеп Гуардиола, нетните приходи на Лео достигат 10,5 милиона евро годишно, донасяйки му 31,5 милиона евро за три сезона.

Достигане на световния връх и златните права

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Между 2012 и 2014 г. Меси вече е официално най-високоплатеният футболист на планетата с нетна заплата от 15,5 милиона евро.

Ръстът продължава и в периода 2014-2017 г., когато сумата набъбва до 22,8 милиона евро на сезон (общо 68,4 милиона евро за три години). Тук обаче се крие един ключов детайл, който го отличава от основните му конкуренти. Докато Кристиано Роналдо в Реал Мадрид печели по около 17 милиона евро нетно, той трябва да дели имиджевите си права с клуба (в съотношение 64:36 в полза на португалеца). Меси, от своя страна, успява да договори и да запази 100% от приходите от своите имиджеви и рекламни права за себе си.

Последната глава в Каталуния: Милиардният ангажимент

Снимка: Reuters

Пикът на финансовите взаимоотношения между двете страни е достигнат в последния му договор за периода 2017–2021 г. В този отрязък от време нетните годишни приходи на Меси достигат умопомрачителните 60 милиона евро — или космическите 240 милиона евро за четири години.

Теглим ли чертата на цялата му кариера на „Камп Ноу“, от юношата със 60 хиляди евро до глобалната мегазвезда, Меси е акумулирал чисто близо 529,16 милиона евро (след данъци), пише изданието.

Когато обаче се калкулират тежките испански данъци върху високите доходи и солидните бонуси при подписване, сумата, която Барселона реално е платила за своя крал, надхвърля 1 милиард евро.