Марк Зукърбърг каза, че напредъкът на AI е по-бавен от очакваното

Последните вътрешни промени в Meta показват напрежението около развиващата се AI стратегия на компанията

Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг е заявил пред служителите по време на вътрешно събрание в четвъртък, че компанията е на път към създаването на суперинтелигентност, но за постигането ѝ ще бъдат необходими време и значителни усилия. Според двама присъствали служители, Зукърбърг е подчертал, че въпреки огромните инвестиции в изкуствен интелект, развитието на технологията за AI агенти не напредва с темповете, които компанията е очаквала, предава Reuters.

Последните вътрешни промени в Meta показват напрежението около развиващата се AI стратегия на компанията. Зукърбърг и неговият екип се стремят да разработват все по-мощни AI модели, като инвестират десетки милиарди долари в специалисти и инфраструктура. В същото време обаче компанията осъзнава, че ускореното развитие има своята цена. Докато насърчава служителите да ускорят работата по изкуствения интелект, Meta все по-често трябва да намира баланс между бързината, доверието, морала и ангажираността на служителите, които трябва да реализират тази стратегия.

Въпреки предизвикателствата, Зукърбърг е уверил персонала, че Meta продължава своето „пътуване към суперинтелигентност“. Според присъствал служител компанията очаква първите осезаеми резултати да се появят през следващите три до шест месеца. Той е подчертал, че това ще изисква сериозна работа, особено предвид силната конкуренция в сферата на изкуствения интелект. От Meta са отказали официален коментар по темата.

Компанията също така променя подхода си към една от най-оспорваните инициативи, свързани с обучението на AI моделите. Главният технологичен директор Андрю Босуърт е обявил, че програмата, която използва натисканията на клавиши и движенията на мишката на служителите за обучение на моделите, ще бъде доброволна, ако бъде възобновена. По-рано Business Insider съобщи, че задължителната версия е предизвикала недоволство сред част от служителите, които не са се чувствали комфортно с проследяването на тяхната активност. Програмата е била спряна през миналия месец, след като вътрешен теч е разкрил разговори и записи на натискания на клавиши пред други служители.

Босуърт е признал, че начинът на внедряване на програмата е оказал негативно влияние върху доверието и морала в компанията. Въпреки това той е отбелязал, че инициативата е осигурила повече полезни данни, отколкото първоначално се е очаквало, и според него не е било необходимо тя да бъде въведена в толкова широк мащаб. Това решение напомня и за друго скорошно отстъпление на Meta – през миналия месец компанията позволи на инженерите да напуснат звеното Applied AI, след като преди това беше преместила хиляди служители в него.