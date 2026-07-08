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БГ Бизнес SpaceX изстреля 10 български спътника

SpaceX изстреля 10 български спътника

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

До момента 100 спътника на българската компания са изведени в космоса

10 нови спътника, построени от българската компания Endurosat, достигнаха орбита по време на мисията Transporter-17 на SpaceX. Досега са изведени в орбита над 100 спътника, съобщават от компанията в своя LinkedIn профил.

По време на изстрелването президентът Илияна Йотова е посетила софийската централа на компанията, съобщава БНР.

Основателят и главен изпълнителен директор на EnduroSat Райчо Райчев представи възможностите на компанията за научноизследователска, развойна и производствена дейност. Вицепремиерът Атанас Пеканов също присъства на посещението в това, което компанията описва като най-големия космически център в Източна Европа.

Въпреки че EnduroSat има офиси в чужбина, основният ѝ център за научноизследователска и развойна дейност, пълномащабните производствени мощности, процесите на сертифициране и по-широката технологична екосистема са базирани в София.

EnduroSat работи с водещи организации в световната космическа индустрия и е изстреляла в орбита над 100 спътника. Компанията разработва нов клас спътници с тегло между 150 кг и пет тона и планира да се разшири в отбранителния сектор.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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