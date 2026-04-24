DeepSeek представи новия си модел V4

Стартъпът планира да набере ново финансиране при оценка над 20 милиарда долара

Китайският стартъп в областта на изкуствения интелект "ДийпСийк" (DeepSeek) представи предварителна версия на дългоочаквания си нов модел V4, съобщи компанията, цитирана от Ройтерс.

Според разработчиците, професионалната версия на V4 превъзхожда повечето модели с отворен код при тестове за общи знания, като отстъпва единствено на "Джеминай Про 3.1" (Gemini-Pro-3.1) на "Гугъл" (Google), който е със затворен код. Новият модел ще се предлага и във вариант "Флаш" (flash), оптимизиран за по-ниска цена.

Предварителните версии имат за цел да съберат обратна връзка от реални потребители преди окончателното пускане. От компанията не уточняват кога се очаква финалната версия да бъде завършена.

"ДийпСийк" е собственост на инвестиционната компания "Хай Флайър Кепитъ Мениджмънт" (High-Flyer Capital Management). По информация на медии, стартъпът планира да набере ново финансиране при оценка над 20 милиарда долара, като интерес са проявили технологичните гиганти "Алибаба" (Alibaba) и "Тенсент" (Tencent).

Компанията обаче остава в центъра на международното напрежение. Белият дом отправи обвинения, че Китай извършва мащабно присвояване на интелектуална собственост от американски лаборатории за изкуствен интелект. Според анализатори това може да усложни отношенията между САЩ и Китай в навечерието на предстояща среща на върха между лидерите на двете държави.

От китайското посолство във Вашингтон отхвърлиха обвиненията като „неоснователни“, подчертавайки, че Пекин отдава голямо значение на защитата на правата върху интелектуалната собственост.