×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1694 BGN
Последвайте ни
БГ Бизнес Откриха индустриален парк у нас за над 12 млн. евро

bTV Бизнес екип

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз

С официална церемония бе открит Индустриален парк Сливен, с което се отбелязва успешното приключване на проекта за изграждане на довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура на територията на парка.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост

Общата стойност на инвестицията възлиза на 23 797 111,88 лева (12 167 270,10 евро).

В рамките на проекта са реализирани три основни инвестиционни обекта. Изградена е довеждаща инфраструктура, включваща електрозахранване, водоснабдяване, телекомуникации, газоснабдяване, канализационен колектор и пътна свързаност за цялата територия на парка. Осъществено е и изграждане на вътрешната инфраструктура в зона „Север“, осигуряваща достъп до всички комуникации за отделните парцели, както и улична мрежа и осветление.

Кметът Стефан Радев заяви, цитиран от БТА, че реализирането на проекта е ключова стъпка за създаване на благоприятна среда за инвестиции, но подчерта, че истинският успех ще бъде постигнат с привличането на инвеститори и разкриването на нови работни места.

Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, посочи, че проектът е пример за ефективно използване на европейското финансиране за повишаване на конкурентоспособността и икономическото развитие на регионите.

Проектът се реализира от „Индустриален парк Сливен“ ЕООД в партньорство с Община Сливен. Изпълнители на строително-монтажните работи са Дружество по Закона за задълженията и договорите, „Хидроводстрой“ и „ВДХ“ АД.

В церемонията участваха кметът на Сливен Стефан Радев, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, който отслужи водосвет, Йорданка Чобанова – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Стоян Темелков – представител на управляващия орган към Министерството на иновациите и растежа, Ангел Иванов – изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, Бурхан Немутлу – председател на Българо-турската търговско-индустриална камара, Савас Карафилидис – председател на Българо-гръцката търговско-промишлена камара, Дору Драгомир – президент на Българо-румънската търговска камара, представители на Италианската търговска камара в България, Димитър Митев – председател на Общинския съвет – Сливен, Маринчо Христов – областен управител на област Сливен, Надя Данкинова – изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, инж. Стоян Марков, Камен Костов и Румен Иванов – заместник-кметове на община Сливен, както и представители на местния бизнес.

Очаква се индустриалният парк да се утвърди като платформа за инвестиции, иновации и устойчив икономически растеж в региона.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата