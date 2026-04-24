Откриха индустриален парк у нас за над 12 млн. евро

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз

С официална церемония бе открит Индустриален парк Сливен, с което се отбелязва успешното приключване на проекта за изграждане на довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура на територията на парка.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост

Общата стойност на инвестицията възлиза на 23 797 111,88 лева (12 167 270,10 евро).

В рамките на проекта са реализирани три основни инвестиционни обекта. Изградена е довеждаща инфраструктура, включваща електрозахранване, водоснабдяване, телекомуникации, газоснабдяване, канализационен колектор и пътна свързаност за цялата територия на парка. Осъществено е и изграждане на вътрешната инфраструктура в зона „Север“, осигуряваща достъп до всички комуникации за отделните парцели, както и улична мрежа и осветление.

Кметът Стефан Радев заяви, цитиран от БТА, че реализирането на проекта е ключова стъпка за създаване на благоприятна среда за инвестиции, но подчерта, че истинският успех ще бъде постигнат с привличането на инвеститори и разкриването на нови работни места.

Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, посочи, че проектът е пример за ефективно използване на европейското финансиране за повишаване на конкурентоспособността и икономическото развитие на регионите.

Проектът се реализира от „Индустриален парк Сливен“ ЕООД в партньорство с Община Сливен. Изпълнители на строително-монтажните работи са Дружество по Закона за задълженията и договорите, „Хидроводстрой“ и „ВДХ“ АД.

В церемонията участваха кметът на Сливен Стефан Радев, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, който отслужи водосвет, Йорданка Чобанова – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Стоян Темелков – представител на управляващия орган към Министерството на иновациите и растежа, Ангел Иванов – изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, Бурхан Немутлу – председател на Българо-турската търговско-индустриална камара, Савас Карафилидис – председател на Българо-гръцката търговско-промишлена камара, Дору Драгомир – президент на Българо-румънската търговска камара, представители на Италианската търговска камара в България, Димитър Митев – председател на Общинския съвет – Сливен, Маринчо Христов – областен управител на област Сливен, Надя Данкинова – изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, инж. Стоян Марков, Камен Костов и Румен Иванов – заместник-кметове на община Сливен, както и представители на местния бизнес.

Очаква се индустриалният парк да се утвърди като платформа за инвестиции, иновации и устойчив икономически растеж в региона.