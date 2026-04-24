"Златната карта" на Тръмп за 1 млн. долара е дадена само на 1 човек

Президентската виза „златна карта“ на Доналд Тръмп, която дава възможност на чужд гражданин срещу инвестиция от най-малко 1 млн. долара да живее и работи законно в САЩ, е била одобрена само за един кандидат. Това заяви в четвъртък министърът на търговията Хауърд Лутник – резултат, който изглежда изостава спрямо по-ранните му твърдения, пише AP.

Ранни прогнози и разминаване

Снимка: Reuters

След старта на програмата през декември Лутник съобщи, че правителството е продало визи за 1,3 млрд. долара само за няколко дни, докато Тръмп държеше позлатения документ и подчерта: „по същество това е зелена карта на стероиди.“

Лутник не коментира очевидното разминаване по време на размяна на реплики с конгресменка на заседание на комисията в четвъртък.

Цели и замяна на EB-5

Тръмп лансира идеята миналата година, първоначално с цена 5 млн. долара, аргументирайки, че тя ще привлече чуждестранни таланти и ще напълни федералната хазна. Програмата цели да замени схемата EB-5, съществуваща от десетилетия, която предоставяше визи срещу инвестиция от около 1 млн. долара в предприятие с поне 10 служители.

Опашка от кандидати

Макар че засега е одобрено само едно заявление, „има стотици в опашката, които се обработват“, каза Лутник, видимо доволен от резултатите.

„Току-що я създадоха и искаха да се уверят, че ще го направят перфектно“, добави той.

Очакван финансов ефект

Преди година Лутник прогнозира на заседание на кабинета, че „златната карта“ ще донесе 1 трилион долара и ще помогне „да се балансира бюджетът“. Публичният дълг е 31,3 трилиона долара, а Комитетът за отговорен федерален бюджет очаква дефицит от около 2 трилиона долара за настоящата фискална година.

Министърът уточни, че всеки кандидат заплаща такса от 15 000 долара върху милиона, осигуряваща „строг контрол“ преди откриване на път към гражданство. Корпорациите могат да платят 2 млн. долара за чуждестранен служител плюс 1% годишна такса за поддръжка.

Маркетинг и бъдещи предложения

Правителственият сайт рекламира програмата с лозунг „Отключете живота в Америка“, представяйки златна карта с портрета на Тръмп, белоглав орел, Статуята на свободата и подписа му. Сайтът анонсира и предстоящата „Trump Platinum Card“ за 5 млн. долара, осигуряваща до 270 дни пребиваване в САЩ без данък върху доходи извън страната.

Контекст на имиграционната политика

Въпреки че Тръмп изгради част от президентския си образ около депортиране на имигранти без статут, той многократно е подкрепял привличането на висококвалифицирани кадри – цел, която програмата за „златна карта“ може да улесни.

На въпрос как ще се изразходват постъпленията, Лутник отговори: „Това ще бъде определено от администрацията и ще бъде в интерес на Съединените американски щати.“

Подобни „златни визи“ са разпространени по света. Десетки страни, сред които Обединеното кралство, Испания, Гърция, Малта, Австралия, Канада и Италия, предлагат версии на схемата за заможни инвеститори.